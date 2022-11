Spanje zag eerder vandaag de grootste concurrent in groep E, Duitsland, verrassend verliezen van Japan en wist dat het met een overwinning op Costa Rica gouden zaken kon doen in de strijd om de groepswinst. Die overtuiging was vanaf de eerste minuut van het spel af te lezen bij de Spanjaarden.

Al in de elfde minuut kunnen de Spaanse fans voor het eerst juichen als Dani Olmo op aangeven van Pedri knap de openingstreffer binnen schiet. Zes minuten later is het opnieuw raak als Real Madrid-aanvaller Marcos Asensio de 2-0 tegen het net schuift.

Voor wie dan nog op een spannende wedstrijd hoopt, komt na dertig minuten van een koude kermis thuis wanneer scheidsrechter Mohammed Abdulla de bal op de stip legt na een overtreding van Oscar Duarte op Jordi Alba. Ferran Torres gaat achter de bal staat en stuurt PSG-doelman Keylor Navas koelbloedig de verkeerde hoek in. De Costa Ricanen gaan met een 3-0-achterstand de rust in.

De achttienjarige Gavi mag juichen na zijn fabelachtige doelpunt tegen Costa Rica. Foto: Getty Images

Fenomenale goal Gavi

Na de rust is het niet lang wachten op de volgende Spaanse treffer. Ferran Torres speelt de verdediging van Costa Rica uit en maakt zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, kort daarna wordt de FC Barcelona-speler vervangen door de vaak bekritiseerde Álvaro Morata. In de 61e minuut zien we voor veel Nederlanders een bekend gezicht aan de kant van Costa Rica.

Oud FC Twente-vedette Bryan Ruiz komt het veld in, maar ook hij kan niet voorkomen dat Spanje doorgaat met scoren. De negentienjarige Alejandro Baldé stoomt het veld over en via Morato komt de bal voor de voeten van Gavi. De jonge middenvelder van FC Barcelona neemt de bal uit de lucht op de pantoffel en schiet op fraaie wijze de 5-0 tegen de touwen.

De Spanjaarden sparen de arme ploeg uit Costa Rica ook in de slotfase niet. In de negentigste minuut is het Carlos Soler die nog zijn doelpunt meepikt en ook Morata snoert drie minuten in de extra tijd alle critici de mond. Het is de grootste WK-overwinning ooit van Spanje en een sterke basis voor het bereiken van de achtste finale.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

