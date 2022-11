Cody Gakpo startte het duel tegen Senegal als aanvallende middenvelder, maar de PSV'er schuift vandaag tegen Ecuador door naar de aanval, waar hij de plek van Vincent Janssen inneemt.

Ad

De Zuid-Amerikanen hebben al zeven wedstrijden op rij de nul gehouden en dus lijkt Louis van Gaal in te zetten op de snelheid van Gakpo. Hij moet achter de hoge lijn van Ecuador zien op te duiken. Ook Davy Klaassen is een speler die voor diepgang zorgt. Bij zijn eigen club en in zijn korte invalbeurt van maandag liet de Ajacied veel aanvallende loopacties noteren.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Qatar komt beter voor de dag, maar verliest wel van Senegal EEN UUR GELEDEN

TIMBER

Matthijs de Ligt kwam niet heel sterk voor de dag in het openingsduel van Oranje tegen Senegal. In die wedstrijd kwam de Bayern-speler vaak als een veredelde rechtsback te staan. Dat zijn kracht daar niet ligt, gaf de verdediger zelf grif toe na afloop.

Jurrien Timber werd bij Ajax vaak als rechtsback gebruikt, voordat hij definitief zijn positie in het hart van de verdediging opgeëist had. Van hem mag dus verwacht worden dat hij die positie natuurlijker invult dan zijn oud-teamgenoot.

Die twee eerste wissels werden al verwacht. Verrassender is de uitverkiezing van Teun Koopmeiners. De sterkhouder van Atalanta Bergamo beschikt over een goede lange bal en speelt gediciplineerder dan de frivolere Berghuis.

ECUADOR

Niet alleen Van Gaal heeft zijn opstelling iets omgegooid, ook zijn Ecuadoriaanse collega Gustavo Alfaro heeft zijn elftal aangepast. Voor het eerst onder de leiding van deze keuzeheer spelen de Zuid-Amerikanen met drie man achterin.

Enner Valencia, tegen Qatar goed voor beide doelpunten, is op tijd fit en moet met spits Michael Estrada en Gonzalo Plata voor het gevaar gaan zorgen.

Opstellingen Nederland: Noppert; Dumfries Timber, Van Dijk, Ake, Blind; F. de Jong, Koopmeiners, Klaassen; Gakpo, Bergwijn.

Opstelling Ecuador: Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Caicedo, Mendez, Estupinan, Preciado; Valencia, Plata; Estrada.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Iraanse fan wordt stadion uitgezet wegens dragen shirt voor overleden Mahsa Amini 3 UUR GELEDEN