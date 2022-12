De Verenigde Staten werden vooraf beschouwd als een potentiële bananenschil, maar het lukte Oranje om een uitglijder en dus een nieuw tegenvallend eindresultaat na het EK 2020 te vermijden. Nederland behoort op het WK in Qatar tot minimaal de beste acht van de wereld.

Het Nederlands elftal zat al snel in het goede spoor, dankzij een weergaloos uitgespeelde counter in de tiende minuut. De bal werd links achterin veroverd en vlotjes over meerdere schijven naar rechtsvoor gespeeld, waarna Depay de voorzet van Dumfries in de verre hoek werkte.

Vlijmscherpe counter

Depay kon mede genieten van zoveel vrijheid dankzij snelle omschakeling van Marten de Roon en Davy Klaassen, die in de vijandelijke zestien werden gedekt door de verdedigers van de VS en daarmee als bliksemafleiders dienden.

Het was werkelijk een counter uit het boekje en een ultiem voorbeeld van hoe Van Gaal in zijn lange en rijke carrière als coach al zo vaak zwakheden bij een tegenstander blootlegde. Door in te zakken wist Oranje het normaal zo energieke spel van de VS flink te ontmantelen, terwijl het er combinerend nauwelijks doorheen kwam.

Grote vreugde bij Daley Blind nadat hij Oranje op 2-0 heeft gebracht Foto: Getty Images

De avond van Dumfries

Dit lukte slechts eenmaal, direct al na drie minuten toen Christian Pulisic de bal voor het intikken had. Andries Noppert voorkwam een vroege openingstreffer en dat was nodig ook, omdat linksback Blind achterin bleef hangen en de buitenspelval niet open klapte.

Er waren in de eerste helft opvallend genoeg fases waarin het aandeel balbezit van Oranje slechts 30 tot 34 procent bedroeg. Dit was desondanks genoeg om een tweede keer toe te slaan. Dit keer trok Oranje rustiger voorwaarts, maar weer wist Dumfries de bal terug te trekken richting penaltystip en nu was het de bij Ajax geplaagde Blind die toesloeg. Dit deed hij nota bene met zijn mindere rechter.

Meer serieus gevaar stichtten de Verenigde Staten in de tweede helft. Gakpo en Dumfries moesten op de lijn redding brengen. Vlak na de redding van Dumfries werd het plots alsnog 2-1, na een toverbal van Haji Wright die de bal – bewust of niet – over zijn wreef liet rollen en de bal zo binnen zag gaan. Die aansluitingstreffer leek een hels slotkwartier op te leveren, maar op ‘zijn avond’ stelde Dumfries snel orde op zaken. Bij de derde Nederlandse goal verzorgde Blind op de linkerflank de voorbereiding.

Twee assists, een redding op de lijn en een doelpunt... Dumfries was on fire Foto: Getty Images

Kritiek op spel en Van Gaal

Wellicht was de tactiek van het terugtrekken eens te meer een voorbeeld van de realistische aanpak waar Van Gaal tijdens dit WK voor pleit. De bondscoach schenkt zijn vertrouwen aan een zeer select groepje spelers, wisselt nauwelijks en het resultaat lijkt on-Nederlands heilig. Ruimte voor frivoliteiten is er nauwelijks, al mocht het laten invallen van debutant Xavi Simons best gewaagd worden genoemd.

De kritiek van de buitenwacht focuste zich tot dusver op het gebrek aan aanvallend en attractief spel, maar met het resultaat zit het nog altijd goed. Een plekje in de kwartfinale was vrij simpel een feit. Om écht ver te komen in Qatar wordt vanaf nu wel het uiterste gevraagd van Oranje omdat met Argentinië, Brazilië en een opponent in de finale potentieel alleen nog maar toptegenstanders wachten.

Hoe dan ook moet Oranje vrijdag (aftrap 20:00 uur) eerst de kwartfinale winnen, zonder nu al te ver vooruit te kijken. Argentinië en Australië bepalen zaterdagavond eerst onderling wie de volgende tegenstander wordt.

