De langverwachte terugkeer van Memphis Depay in de basis is in de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal dan eindelijk een feit. Tegen Senegal deed de aanvaller van FC Barcelona een half uur mee, enkele dagen later was dat zelfs een hele helft tegen Ecuador.

Memphis vormt tegen de Qatarezen een spitsenduo met Cody Gakpo. De jonge aanvaller verkeert in bloedvorm op het eindtoernooi in Qatar, in beide duels van Oranje kwam de 23-jarige Gakpo namelijk al tot scoren. De spitsen worden ondersteund door Ajax-middenvelder Davy Klassen die op de nummer 10-positie gaat spelen.

Op het middenveld is er een opvallende basisplaats voor Marten de Roon, die naast Frenkie de Jong gaat spelen. De controlerende middenvelder van Atalanta krijgt de voorkeur boven onder anderen Teun Koopmeiners en Steven Berghuis. Koopmeiners mocht nog wel beginnen tegen Ecuador en Berghuis stond in de basis tegen Senegal. Nu krijgt De Roon de kans om zich te bewijzen van Van Gaal.

Defensie intact

De vijfmansdefensie van Nederland verandert niet ondanks de felle kritiek die ontstond na het gelijke spel tegen Ecuador. Dat betekent dat Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké het hart van de verdediging vormen. Op de backs behouden Denzel Dumfries en Daley Blind hun basisplaats.

Andries Noppert gaat op voor zijn derde interland in het Oranje-shirt. De doelman hield in het eerste duel met Senegal nog zijn doel schoon, maar moest tegen de Ecuadorianen een keer vissen toen hij een schot van Pervis Estupiñán voor de voeten duwde van Enner Valencia.

Op hetzelfde tijdstip als Nederland spelen ook Senegal en Ecuador hun laatste groepsduel. Bij een overwinning op Qatar is Oranje verzekerd van de achtste finales, de uitslag op het andere veld moet dan nog uitwijzen of het Nederlands elftal als groepswinnaar of als runner-up naar de volgende ronde gaat.

Opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, De Roon, Klaassen; Gakpo, Memphis.

Opstelling Qatar: Barsham; Mohammad, Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Al Haydos, Madibo, Hatem; Almoez Ali, Afif.

Stand Groep A

1. Nederland - 4 punten (+2)

2. Ecuador - 4 punten (+2)

3. Senegal - 3 punten (+0)

4. Qatar - 0 punten (-4)

