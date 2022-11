Het noodlot voltrok zich in de eerste helft toen Mané bij een 1-1-tussenstand ongelukkig in botsing kwam met de Duitse verdediger Amos Pieper. De vleugelaanvaller speelt nog wel even door, maar geeft al vrij snel aan niet verder te kunnen.

Na afloop van de wedstrijd stelde de assistent-trainer van Bayern, Dino Toppmöller, de voetbalfans nog gerust. "Sadio werd geraakt op zijn been en dat gaf hem wat pijn, maar het is niet ernstig. Zijn deelname aan het WK komt niet in gevaar", klonk het toen.

Nu blijkt echter toch dat de kwetsuur van de buitenspeler niet meevalt. De Franse krant L'Equipe meldt op Twitter namelijk dat Mané het WK definitief gaat missen.

Aderlating voor Senegal

Het uitvallen van Sadio Mané is een enorme aderlating voor de Senegalese ploeg. Met 15 doelpunten en 4 assists in zijn laatste 24 duels vervulde hij een sleutelrol in de Afrikaanse formatie.

Het onbreken van de sterspeler is niet ongunstig voor het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt op maandag 21 november namelijk hun eerste groepswedstrijd tegen Senegal.

Een dag eerder start het grootste voetbalevenement ter wereld met het openingsduel tussen gastland Qatar en Ecuador, tevens in de groep A van Nederland en Senegal.

