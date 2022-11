Dat bondscoach Louis van Gaal aan het slot van het duel met Ecuador leek te tekenen voor een gelijkspel en niet meer overdreven op zoek ging naar de voorsprong, is achteraf goed te begrijpen. Door de 1-1 heeft Oranje de strijd om groepswinst namelijk nog steeds in eigen hand.

En juist die groepswinst kan wel eens cruciaal zijn tijdens dit wereldkampioenschap in Qatar. Wanneer het Nederland lukt om eerste te worden, belandt het namelijk aan de relatief 'makkelijke' kant van het toernooischema. Het ontloopt daarmee namelijk in de achtste finale waarschijnlijk Engeland.

Ook verder in het toernooi kan de groepswinst Oranje een groot voordeel opleveren. Pas in de finale kunnen naar alle waarschijnlijkheid landen als Frankrijk, België, Portugal worden getroffen, mits zij ook de overwinning grijpen in de groep. Door het verlies van Argentinië, is de kans bovendien aanwezig dat ook de ploeg van Lionel Messi aan de andere kant van het schema terechtkomt.

Davy Klaassen juicht nadat hij het duel van Oranje met Senegal in het slot heeft gegooid. Foto: Getty Images

Gele kaarten bepalen groepswinst?

Wanneer Nederland erin slaagt om de laatste groepswedstrijd te winnen van Qatar dan is de kans op groepswinst levensgroot. Senegal treft op dezelfde dag en tijd namelijk Ecuador en alleen bij een winst van de Zuid-Amerikanen kan de nummer-een-positie nog in gevaar komen.

Dan eindigen Nederland en Ecuador namelijk allebei op zeven punten in groep A, het doelsaldo is dan doorslaggevend. Het Nederlands elftal scoorde tot nu toe drie keer en kreeg een doelpunt tegen, dat brengt een doelsaldo van +2. De Ecuadorianen kunnen precies dezelfde cijfers overleggen en dus kan het maken van veel doelpunten tegen gastland Qatar van levensbelang zijn.

Mocht het doelsaldo ook na de derde groepswedstrijd precies gelijk zijn, moet er een andere variabele aan te pas komen om de eindstand in de groep te beslissen. Fair play doet dan zijn intrede, want de ploeg met de minste gele kaarten mag zich dan groepswinnaar noemen. Nederland staat momenteel slechts op een gele kaart - die van Matthijs de Ligt tegen Senegal - en Ecuador op drie.

PSV-aanvaller Cody Gakpo staat al op twee treffers tijdens het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Weg naar finale

Als eventuele winnaar van groep A treft Oranje in de achtste finale de nummer twee uit groep B. Op dit moment gaat Engeland aan de leiding in die groep, maar daarachter is het enorm spannend. Iran, Verenigde Staten en Wales staan respectievelijke 1, 2 en 3 punten achter de Engelsen.

Mocht Nederland ook die achtste finale overleven dan leek topfavoriet Argentinie de tegenstander te gaan worden in de kwartfinale. De Argentijnen verloren hun eerste groepswedstrijd echter verrassend van Saudi-Arabie en in een groep met ook Mexico en Polen is het nog maar de vraag of ze groepshoofd gaan worden of überhaupt door stoten naar de volgende ronde.

Na het spel van gisteren moeten we als Nederland misschien niet te veel speculeren over eventuele kwartfinales, maar reden tot paniek is er ook allerminst. Eerst aanstaande dinsdag maar eens winnen van Qatar, daarna kijken we wel weer verder.

Stand groep A

1. Nederland - 4 punten (+2)

2. Ecuador - 4 punten (+2)

3. Senegal - 3 punten (+0)

4. Qatar - 0 punten (-4)

