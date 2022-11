Het Nederlands elftal - met Memphis Depay voor het eerst in de basis - begon voorzichtig aan de beslissende wedstrijd in groep A. Grote kansen in de openingsfase bleven uit, maar het balbezit was wel voor de Oranje leeuwen. Na een kwartier doken de Nederlanders wat vaker op in de zestienmeter van doelman Meshaal Barsham.

Memphis probeerde het met een spectaculaire, halve omhaal en Davy Klaassen kopte naast uit een indraaiende hoekschop. Qatar kwam er in deze fase geregeld snel uit, maar steeds ontbrak het aan de juiste eindpass bij de Qatarezen. Andries Noppert hoefde in de eerste helft nauwelijks in actie te komen.

In de 26e minuut was het dan eindelijk raak voor Nederland, wie anders dan Cody Gakpo kreeg de bal mee via Memphis en Klaassen en schoot met rechts hard zijn derde treffer van dit toernooi tegen de touwen. Gakpo is daarmee de eerste speler ooit die in zijn eerste drie WK-duels tot scoren komt.

Cody Gakpo is met drie doelpunten momenteel gedeeld topscorer van het WK. Foto: Getty Images

Oranje controleert

In de minuten na de openingstreffer had Oranje de wedstrijd volledig onder controle, maar tot grote kansen kwam het zelf ook niet meer. De manschappen van bondscoach Louis van Gaal mochten wel met een 1-0-voorsprong aan de thee in het Al Bayt Stadion in Al Khor.

Na de rust veranderde het spelbeeld eigenlijk niet, Qatar probeerde er op de counter wel uit te komen, maar de Nederlandse verdediging was alert na de slippertjes tegen Ecuador. Vijf minuten na rust kwam Nederland zelfs op 2-0. Memphis zag zijn volley op de voorzet van Klaassen nog net gered worden, maar Frenkie de Jong was alert en tikte zijn eerste WK-goal binnen.

Na de goal gaat Van Gaal flink wisselen. In de tweede helft werden Steven Berghuis, Vincent Janssen en later ook Teun Koopmeiners, Wout Weghorst en Kenneth Taylor speelminuten gegund. Invaller Berghuis dacht nog even de 3-0 te maken na voorbereidend werk van Janssen, maar Gakpo maakte in de aanloop van de aanval hands.

Kalidou Koulibaly schiet zijn Senegal hoogstpersoonlijk naar de achtste finale. Foto: Getty Images

Senegal wint en gaat door

Op hetzelfde tijdstip vocht Senegal in het laatste groepsduel met Ecuador voor zijn laatste kans van dit WK. De Afrikanen kwamen in de eerste helft op een 1-0-voorsprong via een benutte strafschop van Ismaïla Sarr. In de tweede helft komt Ecuador echter op gelijke hoogte na een doelpunt van Brighton-middenvelder Moises Caicedo.

In de tweede helft trok Senegal echter toch aan het langste eind. Sterspeler Kalidou Koulibaly schoot een cruciale rebound tegen de touwen. De Senegelazen trokken de overwinning over de streep en gaan als nummer twee door in groep A. Als Engeland zijn laatste wedstrijd tegen Wales winnend afsluit, treffen Senegal de Engelsen in de achtste finale op zondag.

Eindstand Groep A

1. Nederland - 7 punten (+4)

2. Senegal - 6 punten (+1)

3. Ecuador - 4 punten (+1)

4. Qatar - 0 punten (-6)

