In een interview met het Zwitserse Tamedia geeft Blatter aan dat de keuze voor het omstreden land nooit had mogen gebeuren. "Het is een foute keuze en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA."

De 86-jarige Blatter wilde zelf het WK aan de Verenigde Staten toewijzen, maar de 21 andere FIFA-bestuurders besloten anders. "In combinatie met het WK van 2018 in Rusland had dat verbroedering in de wereld uitgestraald."

"Het was een gebaar van vrede geweest als die twee politieke tegenstanders het WK na elkaar zouden organiseren", legt Blatter uit.

Voetbal failliet

Volgens Michael van Praag, die destijds voorzitter was van de KNVB, had de wereldvoetbalbond de toewijzing achteraf ook nog kunnen omdraaien. "De FIFA had direct een onderzoek moeten starten", meldt hij aan NPO Radio 1.

"Ik heb daar ook op aangedrongen bij Blatter, maar toen ze begonnen met het bouwen van de stadions was er niets meer aan te veranderen. Qatar zou dan enorme claims sturen en dan was het hele voetbal failliet gegaan."

Michael van Praag (hier met Sepp Blatter en Jacob Zuma) wilde in 2010 het WK van dit jaar naar Nederland en Belgie halen. Foto: Getty Images

Steekpenningen

Van de 22 bestuurders, die mochten stemmen over het WK van 2022, zijn er later zestien in verband gebracht met corruptie of zelfs veroordeeld. Een van de 22 bestuursleden was de Qatarees Mohammed Bin Hammam.

Van Praag probeerde Bin Hammam te overtuigen om voor het Nederlands-Belgische bid te kiezen. "Hij beloofde ook om op ons te stemmen, maar daar is niets van terechtgekomen. Ik dacht niet meteen aan corruptie."

Niet veel later wordt Bin Hammam alsnog geschorst voor corruptie. Hij zou met miljoenen euro's aan steekpenningen - en de steun van Michel Platini - de toewijzing van het WK hebben omgekocht.

Blatter vrijgesproken

Eerder dit jaar werd Blatter samen met oud UEFA-voorzitter Michel Platini zelf nog vrijgesproken in een corruptiezaak. Platini had in 2011 als UEFA-bestuurder ruim 1,8 miljoen euro ontvangen van Blatter.

Het OM concludeerde dat de Zwitser en de Fransman beiden de FIFA hadden opgelicht en eisten een gevangenisstraf van een jaar, met acht maanden voorwaardelijk.

De Zwitserse rechtbank oordeelde echter dat er geen sprake was van fraude bij de transactie. De oud-bestuurders van de FIFA en de UEFA werden vrijgesproken.

Michel Platini kan breeduit lachen na zijn vrijspraak in de corruptiezaak. Foto: Getty Images

Mensenrechten Qatar

De keuze voor Qatar staat extra onder een vergrootglas door de erbarmelijke mensenrechtensituatie in het land. Zo zijn er bij de bouw van de stadions, volgens onderzoek van The Guardian, 6500 arbeidsmigranten overleden.

Bovendien is 'homoseksueel gedrag' in Qatar strafbaar en staat er een celstraf op van maximaal zeven jaar. CEO van het WK in Qatar, Nasser Al Khater, zei daarover dat fans zich tijdens het WK geen zorgen hoeven maken.

"Iedereen is welkom hier en iedereen moet zich veilig voelen wanneer zij naar Qatar afreizen."

