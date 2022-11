Het was een emotionele rollercoaster voor zowel de Poolse, als de Mexicaanse als de Argentijnse fans. In de beide eerste helften begon de wedstrijd voorzichtig. Mexico had tegen Saudi-Arabië het betere van het spel, maar grote kansen bleven voorlopig uit.

Ook de Argentijnen creëerden weinig tegen het stugge Polen, een schotje van Lionel Messi na tien minuten was het eerste wapenfeit. Kort voor rust kwam daar echter verandering in als de Nederlandse scheidsrechter de bal op de stip legde, nadat de Poolse doelman Wojciech Szczęsny Messi tegen het hoofd tikte.

De sterspeler van Paris Saint-Germain ging natuurlijk zelf achter de bal staan, maar zag zijn inzet gestopt worden door de doelman van Juventus. Het is de tweede keer dat Szczęsny een strafschop stopt dit toernooi, eerder redde hij al een penalty van de Saudische Salem Al Dawsari.

Julian Alvarez maakt zijn eerste WK-goal ooit. Foto: Getty Images

Stand op zijn kop

Bij de ruststanden ging Polen als groepswinnaar door en is Argentinië tweede, maar kort na rust veranderde alles snel in groep C. Al in de 47e minuut is het Alexis Mac Allister die de Argentijnen op voorsprong zette.

In bijna dezelfde minuut kwam Mexico voorsprong tegen Saudi-Arabië. Henry Martin kon van dichtbij binnentikken na een voorzet van Cesar Montes. Nog steeds gaat Polen door met deze stand, maar tien minuten later begonnen de Polen pas echt te zweten.

De Mexicanen kwamen op een 2-0-voorsprong na een fabelachtige vrije trap van Luis Chávez. De spits van Club America krulde de bal van dertigmeter afstand fantastisch in de bovenhoek. Mexico had nu nog een goal nodig om op eigen kracht door te gaan naar de achtste finales.

Mexico maakt er twee in korte tijd en rook even de kans om alsnog door te gaan naar de achtste finales. Foto: Getty Images

Bizarre situatie

In de 68e minuut kregen ze echter nog meer hulp van hun Zuid-Amerikaanse vrienden als Manchester City-aanvaller Julian Alvarez de 2-0 in het net schiet tegen Polen. De bizarre situatie ontstond het Poolse elftal nu doorging op basis van minder gele kaarten.

Qua punten en doelsaldo stonden de Polen en Mexicanen namelijk exact gelijk, maar Polen had op dat moment drie gele kaarten minder verzameld in het wereldkampioenschap. De harde schoppartij tegen Argentinië was daarvoor de grootste oorzaak.

De teleurstelling bij de Mexicanen was enorm, wat waren ze dichtbij. Foto: Getty Images

Mexicaanse doek valt

Kort voor tijd dacht Mexico de 3-0-voorsprong te grijpen, maar de videoscheidsrechter keurde het doelpunt van Uriel Antunu af wegens buitenspel en dus bleef Polen doorgaan op basis van gele kaarten. Inmiddels misten ook de Argentijnen kans na kans en bleef Polen door het oog van de naald kruipen.

In de laatste seconden viel het doek definitief voor Mexico. De wedstrijd tussen Argentinië en Polen was inmiddels definitief in 2-0 geeindigd en Saudi-Arabië maakte met een van de weinige kansen die ze kregen de 2-1 tegen Mexico. Argentinië gaat door als groepshoofd, terwijl Polen door een net iets beter doelsaldo tweede wordt.

Eindstand Groep C

1. Argentinië - 6 punten (+3)

2. Polen - 4 punten (+0)

3. Mexico - 4 punten (-1)

4. Saudi-Arabië - 3 punten (-2)

Waar volg je het WK-nieuws?

