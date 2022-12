KoPortugal begon zonder Cristiano Ronaldo aan de achtste finale tegen Zwitserland. De sterspeler werd opvallend genoeg gepasseerd voor Gonçalo Ramos van SL Benfica. De 21-jarige spits speelde dit toernooi slechts twaalf minuten, maar kreeg wel de voorkeur boven de vedette.

Het vertrouwen van bondscoach Fernando Santos werd direct ingelost toen Ramos na zeventien minuten al zijn eerste treffer binnen had. Het toptalent draaide knap weg en schoot de bal kiezelhard in de linkerkruising. Doelman Yann Sommer was volstrekt kansloos.

Na ruim een half uur spelen was het zelfs direct 2-0 toen de ervaren Pepe raak kopte vanuit een hoekschop. Net als tijdens het WK van 2018 maakt de 39-jarige verdediger een doelpunt op het hoogste toneel. Hij is de oudste speler ooit die scoort tijdens de knock-out fase op het wereldkampioenschap.

Aanvoerder Pepe kan op 39-jarige leeftijd nog een WK-treffer vieren tegen Zwitserland. Foto: Getty Images

Hattrick Ramos

Kort na rust was het opnieuw raak voor de wervelende Portugezen en opnieuw is het Ramos die op aangeven van Diego Dalot de derde Portugese treffer maakte. Daarna ging het even hard voor de Zwitserse defensie, want in de 55e minuut pikte ook linksback Raphaël Guerreiro zijn doelpunt mee.

Drie minuten later kwam Zwitserland toch nog tot een eretreffer. Manchester City-verdediger Manuel Akanji kopte een corner binnen bij de tweede paal. In de 67e minuut liet Ramos de Portugese fans echter nog maar eens juichen. De centrumspits completeerde met een fraai stiftje zijn hattrick tegen de Zwitsers.

Cristiano Ronaldo kwam pas in de 73e minuut binnen de lijnen bij Portugal en zag Rafael Leão in de extra tijd de 6-1 tegen de touwen schieten, maar kwam zelf niet verder dan een buitenspelgoal. Portugal wint dus heel eenvoudig en mag zich op gaan maken voor de kwartfinale tegen Marokko, die eerder vandaag Spanje versloeg na strafschoppen.

