Volgens de Portugese krant Record zou Ronaldo een 'verhitte discussie' gehad hebben met bondscoach Fernando Santos. Daarin zou de clubloze ster hebben gedreigd om te vertrekken uit Qatar. De discussie vond plaats de dag van het duel tussen Portugal en Zwitserland.

Ronaldo zag vanaf de bank hoe zijn vervanger Gonçalo Ramos drie keer scoorde en de hoofdrol op zich eiste in het Education City Stadion. De voormalig aanvaller van Real Madrid, Juventus en Manchester United viel nog wel in, maar kwam niet verder dan een afgekeurd doelpunt wegens buitenspel.

Ad

De Portugese voetbalbond schrijft nu echter in een statement dat van die geruchten niets klopt. "De FPF wil duidelijk maken dat de aanvoerder van ons nationale team, Cristiano Ronaldo, op geen enkel moment heeft gedreigd het nationale team te willen verlaten tijdens het trainingskampo in Qatar."

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Van Gaal heeft lachers op zijn hand - "Nu zoen ik Memphis op de mond" 2 UUR GELEDEN

Ronaldo reageert op Twitter

"In dienst van het nationale team en Portugal breidt Ronaldo zijn erelijst elke dag weer verder uit en dat moet gerespecteerd worden. Hij heeft een onbetwiste mate van toewijding aan deze seelectie, dat heeft hij tegen Zwitserland opnieuw bewezen", vervolgt de organisatie.

Ronaldo geeft met een foto van de Portugese ploeg op Twitter het statement van de bond de nodige kracht mee. "Een groep die te hecht is om invloeden van buitenaf voor verbeeldheid te laten. Een land dat te dapper is om zich angst te laten aanjagen door welke tegenstander dan ook. Een team in de ware zin van het woord, dat voor onze droom zal vechten. Geloof erin, samen met ons, hup Portugal."

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Ziyech oogst lof na knappe zege Marokko op Spanje, spelers eren Nouri GISTEREN OM 14:27