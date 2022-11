In het Bundesliga-duel met Werder Bremen kwam de dertigjarige Mané ongelukkig in botsing met de Duitse verdediger Amos Pieper. De buitenspeler speelt daarna nog wel een aantal minuten door, maar laat zich vrij snel wisselen.

De geluiden over de ernst van de blessure wisselden de afgelopen dagen bijna per uur. Eerst ging Mané het WK missen, toen zat hij toch bij de WK-selectie, daarna miste hij alleen de eerste groepswedstrijd met Nederland, maar nu komt hij helemaal niet meer in actie.

Een aderlating voor Senegal, maar wellicht wel een zegen voor het Nederlands elftal van Louis van Gaal. Mané is veruit de gevaarlijkste speler van de Senegalezen en maakte in zijn laatste 24 interlands 15 doelpunten.

WK verdient beste spelers

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is het daar niet mee eens. De verdediger speelde bij Liverpool lange tijd samen met Mané. “Ik vind het heel verdrietig voor Sadio, dat hij nu misschien het hele toernooi mist.”

“Het WK verdient de beste spelers ter wereld en hij is er daar een van. Bovendien is hij een goede vriend van me, dus ik had het geweldig gevonden om het tegen hem op te nemen.”

Genoeg goede vervangers

Volgens Van Dijk moet het Nederlands elftal nu niet denken dat ze de Afrikaanse ploeg even makkelijk opzij gaan zetten. “Ze hebben genoeg goede spelers die zijn plek in kunnen vullen.”

Het Nederlands elftal speelt aanstaande maandag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal, om 17:00 uur Nederlandse tijd trappen de Oranje-leeuwen af. Een dag eerder speelt Qatar de openingswedstrijd tegen Ecuador.

