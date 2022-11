Vedette Neymar ontbrak in het tweede groepsduel van Brazilië met Zwitserland. In de eerste wedstrijd tegen Servië raakt de aanvaller van PSG geblesseerd aan zijn enkel. Manchester United-middenvelder was de vervanger van Neymar in de Braziliaanse voorhoede.

Zonder Neymar begon Brazilië matig aan de wedstrijd tegen de Zwitsers. De eerste grote kans aan de kant van de Brazilianen kwam pas in de 27e minuut. Vinicius Junior schoot van dichtbij op de uitstekend keepende Yann Sommer. Enkele minuten later probeerde ook Raphina het, maar wederom was Sommer de Braziliaanse aanvallers de baas.

De Zwitsers werden zelf ook nauwelijks gevaarlijk in het Stadion 947 in Doha, maar kort voor rust drongen ze wel wat meer aan. Een hoekschop draaide gevaarlijk in, maar de Braziliaanse defensie kon net op tijd wegwerken. Met 0-0 gingen beide ploegen de rust in.

Buitenspelgoal

In de rust was het de Braziliaanse bondscoach Tite die een aanvallende wissel toepaste. De pure dribbelaar Rodrygo kwam het veld in voor middenvelder Lucas Paquetá. Ook met Rodrygo kwam Brazilië weinig in de zestien van Zwitserland en na een klein uur spelen leek Zwitserland zelfs te gaan profiteren van een fout in de defensie.

De Braziliaanse doelman Alisson Becker treuzelde te lang en bijna kon spits Breel Donald Embolo profiteren. Brazilie leek door het moment wakker geschud en dacht enkele minuten later zelfs op voorsprong te komen als Vinicius Junior de bal hard in de rechterhoek plaatste. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat Richarlison in de aanloop naar de aanval buitenspel stond.

Ticket voor achtste finale

Pas in de 83e minuut was het dan eindelijk wel raak voor Brazilië. Casemiro nam de bal uit de stuit vol op de wreef en zag zijn schot fraai de kruising in vliegen, Yann Sommer kon alleen kansloos toekijken. Na de goal hadden de Brazilianen de wedstrijd volledig onder controle en kwam het ook niet meer echt in de problemen.

Brazilie pakt dus de volle drie punten en is daarmee de tweede ploeg - na Frankrijk - die zich in de eerste twee wedstrijden al weet te plaatsen voor de achtste finales in Qatar. In die achtste finale wacht waarschijnlijk de nummer twee van groep H, dat wordt Portugal, Ghana, Uruguay of Zuid-Korea.

Stand Groep G

1. Brazilië - 6 punten (+3)

2. Zwitserland - 3 punten (+0)

3. Kameroen - 1 punt (-1)

4. Servië - 1 punt (-2)

