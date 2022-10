Frankrijk neemt het in groep A op tegen Australië, Denemarken en Tunesië, maar hoopt in Qatar natuurlijk de wereldtitel te prolongeren. In het overvolle schema van de spelers in aanloop naar het toernooi, zagen de Fransen echter een aantal sleutelspelers uitvallen.

Van de 23-koppige EK-selectie van 2021 hebben maar liefst twaalf spelers de afgelopen weken te maken gehad met blessures. Sommigen hebben nog wel even de tijd om fit te raken, maar voor anderen is het WK in Qatar heel ver weg.

Bovendien verliep het Europees kampioenschap, dat vanwege de coronapandemie een jaar later werd afgewerkt, niet heel gunstig voor Les Blues. In de achtste finale ging het mis, toen Zwitserland met strafschoppen te sterk was. Dit jaar zijn alle ingrediënten aanwezig voor een nieuwe teleurstelling.

Olivier Giroud, Presnel Kimpembe en Adrien Rabiot balen na de verloren penaltyserie tegen Zwitserland op EURO 2020. Foto: Getty Images

Defensieve problemen

De meeste recente blessure is die van Manchester United-speler Raphaël Varane. De 29-jarige centrale verdediger viel afgelopen zaterdag uit in het competitieduel met Chelsea (1-1) en kon zijn emoties op het veld maar moeilijk bedwingen.

Varane raakte geblesseerd aan zijn hamstring, maar volgens de Franse krant l'Equipe valt de kwetsuur relatief mee. Voor het herstel staat ongeveer drie weken en dus wordt het spannend of de Fransman op tijd fit is voor Qatar.

Varane werd op het EK in 2021 in de verdediging meestal bijgestaan door Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain), Lucas Hernández en Benjamin Pavard (beiden Bayern München). In de meest recente Nations League-wedstrijden vormde hij een trio achterin met Jules Koundé (FC Barcelona) en Benoît Badiashile (AC Milan).

Van die vijf collega's is alleen Pavard het seizoen doorgekomen zonder blessureleed. Kimpembe (hamstring), Hernández (spierscheuring), Koundé (achillespees) en Badiashile (bovenbeen) kwakkelden afgelopen weken met hun fitheid. De twee laatsgenoemde maakten inmiddels wel weer minuten bij hun club.

Het is nog maar de vraag of we het Franse duo Varane/Kimpembe terug gaan zien in Qatar. Foto: Eurosport

Gemis van sterspeler

Nog grotere zorgen zijn er echter over het middenveld van de Fransen. Sterspeler en slot op de deur N'Golo Kanté staat namelijk al maanden aan de kant met een hamstringblessure.

De middenvelder van Chelsea was een van de belangrijkste spelers in het gewonnen WK in 2018, maar ontbreekt definitief in Qatar.

Zijn collega op het middenveld in 2018 en 2021, Paul Pogba, leek eerder ook het toernooi definitief uit zijn hoofd te kunnen. De Juventus-ster moest geopereerd worden aan zijn rechterknie, maar keerde afgelopen dinsdag verrassend terug op de training.

Italiaanse media verwachten dat hij begin november voor het eerst weer speelminuten kan maken. Bondscoach Didier Deschamps gaf eerder aan Pogba alleen te willen meenemen, wanner hij volledig hersteld is.

Paul Pogba en N'Golo Kanté veroverden in 2018 samen de wereldbeker in Rusland. Foto: Getty Images

Zorgen om Benzema

Ook kersvers Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema deelt in de Franse malaise. De spits kan voorlopig geen minuten maken bij zijn club Real Madrid vanwege een spierblessure.

Hoe ernstig de blessure precies is, is nog niet helemaal duidelijk, maar verontrustend is het voor de Franse ploeg zeker wel. Benzema reist deze week ook niet mee met zijn ploeg naar Duitsland voor het Champions League-duel met RB Leipzig.

De speler uit Lyon is sinds kort weer in genade aangenomen bij het Franse nationale elftal. In 2021 keerde hij na een afwezigheid van zes jaar terug bij 'Les Blues'. Benzema was in 2015 betrokken bij een afpersingszaak van zijn ploeggenoot Mathieu Valbuena en werd destijds uit de selectie gezet.

Real Madrid-spits Karim Benzema won dit jaar de Ballon d'Or voor wereldvoetballer van het jaar. Foto: Getty Images

Lappenmand Frankrijk

Mike Maignan (AC Milan): Kuit

Lucas Digne (Aston Villa): Enkel

Ibrahima Konaté (Liverpool): Spierblessure

Raphaël Varane (Manchester United): Hamstring

Boubacar Kamara (Aston Villa): Knie

Benoît Badiashile (AS Monaco): Bovenbeen

Ruben Aguilar (AS Monaco): Hiel

Lucas Hernández (Bayern München): Spierscheuring

Presnel Kimpembe (PSG): Hamstring

Corentin Tolisso (Olympique Lyon): Hamstring

N'Golo Kanté (Chelsea): Hamstring

Paul Pogba (Juventus): Knie

Anthony Martial (Manchester United): Rug

Karim Benzema (Real Madrid): Spierblessure

Waar volg je het WK-nieuws?

