De eerste helft is precies zoals je van een eerste groepswedstrijd op het WK kan verwachten: afwachtend, voorzichtig en zonder veel grote kansen. Twee keer duikt een Oranje-speler op voor de neus van Chelsea-doelman Édouard Mendy, maar Cody Gakpo en Frenkie de Jong vergeten de trekker over te halen en kiezen voor een tevergeefse bal breed.

Halverwege de eerste helft komt Nederland wel even goed weg als De Jong wat nonchalant probeert uit de verdedigen. Vanaf de achterlijn speelt de middenvelder van FC Barcelona aanvoerder Virgil van Dijk in, maar die lijkt daar niet meer op te rekenen. De Jong maakt zijn fout echter zelf goed door een schot van Idrissa Gana Gueye te blokken.

Depay komt

De tweede helft kent grotendeels hetzelfde wedstrijdbeeld als in het eerste bedrijf. Beide ploegen lijken eerder bang om te verliezen dan dat ze op zoek gaan naar de overwinning. Senegal is wel gevaarlijk met een schot in de korte hoek van Boulaye Dia, maar debutant Noppert is alert en keert.

In de 62e minuut vindt Louis van Gaal het genoeg en brengt hij Memphis Depay, die nog niet fit genoeg was om te starten, voor Vincent Janssen. De spits van FC Barcelona moest voor de broodnodige nieuwe energie zorgen bij het Nederlands elftal.

Senegal krijgt in de 72e minuut een grote klap te verwerken als Nottingham Forest-middenvelder Cheikhou Kouyaté geblesseerd het veld moet verlaten. Het is na Sadio Mané en Fodé Ballo-Touré de derde speler die met een kwetsuur moet afhaken bij de Afrikaanse kampioen.

Captain Virgil van Dijk stuurt zijn verdediging aan in de WK-wedstrijd tegen Senegal. Foto: Getty Images

Gakpo verlosser

Ook de wissels van Van Gaal zijn niet bijster aanvallend. Davy Klaassen en Teun Koopmeiners komen voor Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Een bloedeloos gelijkspel hangt in de lucht in het Al Thumama stadion.

Totdat daar opeens PSV-aanvaller Gakpo in de 84e minuut optreedt als Nederlandse verlosser. De Jong geeft een perfecte voorzet op de Eindhovenaar en hij kopt raak achter de verkeerd uitkomende Senegalese doelman Mendy. De Senegalezen dringen nog aan in de slotfase. Noppert brengt vijf minuten voor tijd nog knap redding op een inzet van invaller Pape Gueye.

Klaassen beslist

Senegal krijgt dan maar liefst acht minuten extra tijd van de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio. Van Gaal wil de overwinning over de streep trekken en wisselt verdedigende middenvelder Marten de Roon voor doelpuntenmaker Gakpo. De Afrikanen dringen wel een beetje aan, maar echt in de problemen komt Nederland nooit.

In de allerlaatste seconden van de wedstrijd is het invaller Davy Klaassen die het duel defintief in het slot gooit. De Ajax-middenvelder is alert na een schot van Memphis. Doelman Mendy duwt de bal recht in de voeten van Klaassen en die prikt zijn tiende interlandgoal binnen.

En zo wint het Nederlands elftal de altijd belangrijke eerste groepswedstrijd op het WK en kan het met een goed gevoel naar de tweede wedstrijd tegen Ecuador afreizen.

