Het was een ware deceptie, de openingswedstrijd van gastland Qatar tegen Ecuador. De Qatarezen kwamen geen minuut in de wedstrijd en dropen kansloos met 2-0 af tegen de Zuid-Amerikanen. Heel anders is dat vier dagen later in het tweede WK-duel met Senegal als tegenstander.

Het positiespel is een stuk beter en Qatar creëert zelfs een aantal kansen, maar Chelsea-doelman Eduoard Mendy wordt nooit echt serieus getest in de eerste helft. Zelf komen de Senegalezen ook nauwelijks aan het doel van keeper Meshaal Barsham, die in het openingsduel nog op de bank zat.

Kort voor rust gaat het echter toch mis voor het thuisland. Centrale verdediger Boualem Khoukhi wil de bal wegwerken, maar de bal blijft liggen en de Senegalese spits Boulaye Dia schiet hard de openingstreffer in het net. Een enorme domper voor de Qatarezen die steeds meer in een resultaat begonnen te geloven.

Muntari en Pedro Miguel vieren het eerste WK-doelpunt ooit van Qatar. Foto: Getty Images

Spannende slotfase?

Direct na rust lijkt de hoop van Qatar definitief aan diggelen te worden geschoten als Famara Diedhiou kopt knap raak na een voorzet van Ismail Jakobs. De thuisploeg geeft zich echter niet zomaar gewonnen en is na de 2-0 een aantal keer dichtbij hun eerste WK-doelpunt ooit.

In de 78e minuut is het dan eindelijk zover. Invaller Mohammed Muntari kopt hard raak op aangeven van Ismaeel Mohammad. Een spannende slotfase lijkt dan te volgen, maar niets blijkt minder waar als zes minuten later Marseille-spits Bamba Dieng de wedstrijd in het slot gooit. Qatar speelde een stuk beter, maar verliest wel met 1-3 van Senegal.

De uitslag tussen de twee ploegen betekent dat het Nederlands elftal vandaag zich zo goed als zeker kan plaatsen voor de achtste finales. Bij een overwinning op Ecuador kan geen land in groep A Oranje op punten nog voorbijgaan en zou het alleen op doelsaldo nog vroegtijdig uitgeschakeld kunnen worden.

Stand groep A

1. Nederland - 3 punten (+2)

2. Ecuador - 3 punten (+2)

3. Senegal - 3 punten (+0)

4. Qatar - 0 punten (-4)

