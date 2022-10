Het noodlot voltrok zich in de 50e minuut van de interland in de Nations League tegen Polen. Memphis legde aan om te schieten, maar werd van de bal gelopen door de Pool Piotr Zieliński.

De oud-PSV'er greep direct naar zijn bovenbeen en werd even later gewisseld voor Vincent Janssen. Sindsdien moet de 28-jarige Memphis vanaf de tribune toekijken bij zijn club in Spanje.

Vorige week meldde de Spaanse krant Sport nog dat Memphis terug zou keren in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel me Bayern München, maar zijn rentree is voorlopig uitgesteld.

Nieuwe terugslag

Het betekent een nieuwe terugslag in het herstelproces van de aanvaller en Van Gaal moet zich langzaam maar zeker zorgen gaan maken over zijn sleutelspeler.

Zowel Barcelona als Memphis zelf willen absoluut geen risico nemen met het oog op het WK in Qatar. De eerste wedstrijd van Oranje tegen Senegal staat op maandag 21 november al op het programma

Het is nu afwachten of de Oranje-spits aanstaande zaterdag wel zijn eerste minuten kan maken. Barcelona speelt dan een competitiewedstrijd in en tegen Valencia.

Memphis Depay is op jacht naar de titel van topscorer aller tijden bij Oranje. Foto: Eurosport

Groot gemis

Dat een eventuele afwezigheid van Memphis een groot gemis is voor het Nederlands elftal blijkt wel uit de statistieken van de 'culé'. De spits was in zijn laatste 12 interlands goed voor 14 goals en 6 assists.

Bovendien is Memphis op jacht naar de titel van topscorer aller tijden in het Nederlands elftal. De geboren Moordrechter staat op de gedeelde tweede plaats met 42 doelpunten en heeft nog 9 goals nodig om Robin van Persie (50) te passeren.

Memphis Depay maakte zijn eerste interlandgoal op het WK van 2014 tegen Australië. Foto: Eurosport

Topscorers Nederlands elftal

1. Robin van Persie - 50 doelpunten (102 interlands)

2. Klaas-Jan Huntelaar - 42 doelpunten (76 interlands)

3. Memphis Depay - 42 doelpunten (81 interlands)

4. Patrick Kluivert - 40 doelpunten (79 interlands)

5. Dennis Bergkamp - 37 doelpunten (79 interlands)

6. Arjen Robben - 37 doelpunten (96 interlands)

7. Faas Wilkes - 35 doelpunten (38 interlands)

8. Ruud van Nistelrooij - 35 doelpunten (70 interlands)

9. Abe Lenstra - 33 doelpunten (47 interlands)

10. Johan Cruijff - 33 doelpunten (48 interlands)

..

13. Georginio Wijnaldum - 26 doelpunten (86 interlands)

43. Davy Klaassen - 9 doelpunten (34 interlands)

47. Luuk van de Jong - 8 doelpunten (38 interlands)

53. Vincent Janssen - 7 doelpunten (19 interlands)

54. Steven Bergwijn - 7 doelpunten (23 interlands)

63. Denzel Dumfries - 5 doelpunten (36 interlands)

65. Virgil van Dijk - 5 doelpunten (48 interlands)



