In de eerste helft heeft Servië eigenlijk prima grip op de wedstrijd. De Brazilianen hebben weliswaar veel de bal, maar echte grote kansen blijven uit. Verder dan een zachte poging van Raphinha komt een van de grootste favorieten tijdens dit WK niet, maar ook de Serven - met aanvoerder Dusan Tadic in de basis - laten weinig tot niets zien in Qatar.

Het lijkt er dan sterk op dat na Duitsland en Argentinië opnieuw een groot land teleur gaat stellen tijdens de eerste groepswedstrijd, maar bondscoach Tite heeft zijn mannen flink op scherp gezet in de rust en een ander Brazilië stapt in het tweede bedrijf het veld op.

Richarlison etaleert zijn klasse met een wonderschone omhaal. Foto: Getty Images

Omhaal Richarlison

Pas na een uur voetballen komt Brazilie tot de eerste echt grote kans. Linksback Alex Sandro besluit vanaf zo'n 30 meter uit te halen, maar raakt de paal naast doelman Vanja Milinkovic-Savic. Servie komt goed weg, maar twee minuten later is het wel raak voor 'Seleção'.

Vinícius Junior haalt uit en Milinkovic-Savic verwerkt het schot niet goed genoeg, waardoor Tottenham-Hotspur-speler Richarlison kan profiteren. De 25-jarige aanvaller schiet zijn eerste WK-goal uit zijn carrière tegen de touwen. Een kwartier later eist diezelfde Richarlison definitief de Man of the Match-trofee op.

De maker van de openingsgoal wipt de bal voor zichzelf op en volleert uit de omhaal op prachtige wijze raak. Richarlison doet met zijn prachtige doelpunt alvast een sollicitatie voor mooiste doelpunt van het toernooi. Brazilie komt na de dubbelslag niet meer in de problemen en gaat - samen met Zwitserland - als groepshoofd de tweede speelronde in.

