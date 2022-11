België stelde in de eerste groepswedstrijd tegen Canada zwaar teleur en wonnen eigenlijk tegen de verhouding in met 1-0 van Canada. Tegen Marokko was er vanmiddag kans op ereherstel, maar die kwam er echter niet.

In de eerste helft kwamen de Rode Duivels nog wel tot een paar aardige kansen. Michy Batshuayi en Amadou Onana waren beiden dichtbij de openingstreffer, maar doelman reservedoelman Munir - die enekele seconden voor het begin van de wedstrijd de geblesseerde Yassine Bonou verving - hoefde niet in actie te komen.

Kort voor rust denken de Marokkanen - met Hakim Ziyech Noussair Mazraoui en Zakaria Aboukhlal in de basis - zelfs even op voorsprong te komen. Een scherpe vrije trap van Ziyech valt binnen na gegrabbel van Thibaut Courtois, maar de Belgische goalie wordt gered door de VAR die buitenspel zag tijdens de actie.

Aboukhlal en Ziyech belangrijk

In de tweede helft was het dan toch raak voor Marokko. Uit eenzelfde vrije trap als in de eerste helft maakten de Leeuwen van de Atlas de 1-0. Abdelhamid Sabiri draaide de bal in en weer zag Courtois er niet goed uit. Dit keer werd de doelman van Real Madrid echter niet meer gered door de videoscheidsrechter.

De Belgen gingen dan wel op zoek naar de gelijkmaker, maar verder dan een kopkans voor Jan Vertonghen kwamen ze niet. Kort voor tijd was het Aboukhlal die de wedstrijd definitief in het slot schoot. Ziyech stond aan de basis met een geweldige actie en een puike assist en de voormalig aanvaller van AZ rondde knap af met een hard schot in de bovenhoek.

Marokko wint dus en neemt ook direct de leiding over in de groep. Beide ploegen kunnen vanmiddag in spanning naar de andere wedstrijd in groep F kijken. Kroatië neemt het om 17:00 uur op tegen Canada.

Stand Groep F

1. Marokko - 4 punten (+2)

2. België - 3 punten (-1)

3. Kroatië - 1 punt (+0)

4. Canada - 0 punten (-1)

