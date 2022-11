Portugal en Ghana beginnen rustig aan hun eerste duel op dit WK in Qatar. In het eerste kwartier komen de Portugezen niet verder dan wat kleine kansjes via Otávio en Cristiano Ronaldo. Om de vedette van Portugal was de afgelopen weken veel te doen. De aanvaller nam tijdens dit WK afscheid van zijn club Manchester United.

In de ploeg van Erik ten Hag kwam Ronaldo nauwelijks in het stuk voor en een vernietigend interview met Piers Morgan zorgde voor een definitief afscheid van de Premier League-club. In de 31e minuut lijkt de vedette te scoren, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd wegens een aanvallende overtreding.

Ad

Verder blijven de grote kansen uit voor Portugal, maar ook de Ghanezen dringen niet echt aan bij de Portugese doelman Diogo Costa. Beide ploegen gaan met de brilstand op het bord rusten in het 974 stadion in Doha.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Richarlison zorgt hoogstpersoonlijk voor eenvoudige Braziliaanse zege op Servië 23 MINUTEN GELEDEN

Makkelijk gegeven strafschop

Na ongeveer een uur spelen krijgt Portugal een uitgelezen kans op de openingstreffer. Cristiano Ronaldo gaat makkelijk liggen in een duel met Mohammed Salisu en de Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elftah legt de bal op de stip. Ronaldo gaat zelf achter de bal staan en schiet de bal hard in de linkeronderhoek.

De buit lijkt dan binnen voor Portugal, maar de Ghanezen - met Ajacied Mohammed Kudus in de basis - geven niet op. André Ayew laat in de 73e minuut de Ghanese fans uit hun dak gaan als hij op aangeven van Kudus de gelijkmaker binnen kan tikken.

Vijf minuten later wordt de hoop van de Afrikaanse ploeg echter aan diggelen geschoten door João Félix. De aanvaller van Atlético Madrid rondt rustig af na een fraaie pass van Bruno Fernandes. Twee minuten later lijken de Portugezen de wedstrijd helemaal in het slot te gooien als invaller Rafael Leão de 3-1 maakt.

André Ayew maakte op aangeven van Ajacied Mohammed Kudus de 1-1 tegen Portugal. Foto: Imago

Ghana geeft niet op

De prima spelende Ghanezen geven echter niet zomaar op en dat leidt in de 89e minuut zelfs tot de aansluitingstreffer. Osman Bukari is binnen de lijnen gekomen en kopt fraai raak. De spanning is dan helemaal terug en de negen minuten extra tijd zorgen voor een enerverende slotfase.

In de allerlaatste seconde van de wedstrijd gaat het nog bijna mis voor de Portugezen. Doelman Diego Costa verspeelt de bal, maar Iñaki Williams kan niet profiteren. Portugal zag eerder op de dag Uruguay en Zuid-Korea gelijkspelen en is dus ook direct de leider in groep H.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap FIFA Wereldkampioenschap : Braziliaanse fans zingen 'Messi ciao' 5 UUR GELEDEN