De tweevoudig Afrikaans Speler van het Jaar liep in de wedstrijd van zijn club tegen Werder Bremen een blessure aan zijn kuitspier op. Nadat de berichten aanvankelijk nog positief waren, bleek uit nader onderzoek dat Mané mogelijk toch meerdere weken aan de kant zou staan.

Met de eerste wedstrijd al over tien dagen (tegen het Nederlands elftal) werd er dus getwijfeld aan een uitverkiezing voor de absolute ster van het land. Bondscoach Aliou Cissé maakte vandaag op de persconferentie waarin hij zijn selectie bekendmaakte aan die twijfel een einde. Mané reist gewoon met zijn ploeggenoten af naar Qatar.

MEDICIJNMANNEN

Dat Senegal er alles aan zou doen om hun beste speler wedstrijdfit te krijgen voor het WK werd eerder deze week al duidelijk. Toen verklapte de Senegalese secretaris-generaal van de FIFA, Fatma Samoura, al dat het land medicijnmannen inzette om de 30-jarige Mané klaar te stomen.

"Of het effect zal hebben, weet ik niet", sprak ze voor de camera van tv-zender Europe-1, "maar op dit moment grijpen we alles aan. We hopen op een wonder."

BAYERN

Mané's club Bayern vreest nu een zelfde scenario als in 2010, toen Arjen Robben in korte tijd werd klaargestoomd voor het WK in Zuid-Afrika door wonderdokter Dick van Toorn, maar naderhand wel maanden aan de kant stond.

Destijds beschuldigden de Duitsers de KNVB ervan een van twee spierscheuringen bij de buitenspeler over het hoofd te hebben gezien, waardoor Robben in september zwaarder geblesseerd terugkeerde in Beieren. Ter compensatie werd er naderhand een oefenwedstrijd gespeeld tussen Oranje en Bayern, waarbij de opbrengt ten goede kwam aan de Duitse club.

