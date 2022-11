Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Argentijnen als ze in de tiende minuut een strafschop kregen van de Slowaakse scheidsrechter Vincic. Aanvoerder Lionel Messi ging achter de bal staan en liet het buitenkansje niet onbenut. De sterspeler van Paris Saint-Germain maakte daarmee als eerste Argentijnse speler ooit op vier verschillende WK's een doelpunt.

In diezelfde eerste helft leek Argentinië ook snel de score uit te gaan bouwen. Inter-spits Lautaro Martinez wordt twee keer alleen voor doelman Mohammed Al Owais gezet, maar twee keer wordt de goal afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarvoor werd ook een tweede doelpunt van Messi afgevlagd door de grensrechter.

Dat de Argentijnen zovaak buitenspel stonden is echter geen toeval. De defensie van Saudi-Arabië stond de hele wedstrijd extreem hoog opgesteld en met de ruimte die daarachter kwam te liggen deden de mannen van bondscoach Lionel Scaloni weinig. Kort voor rust krijgt Saudi-Arabië nog wel een klap te verwerken als aanvoerder Salman Al-Faraj geblesseerd het veld moet verlaten.

Lionel Messi benut zijn strafschop en is de eerste Argentijn ooit die op vier verschillende WK's het net vindt. Foto: Getty Images

Stormachtig begin tweede helft

Argentinië liet Saudi-Arabië dus leven in de eerste helft en daar kregen ze in het begin van de tweede helft snel spijt van. Saleh Al Shehri werd knap vrijgespeeld door Firas Al Buraikan en rechtsbuiten prikte knap de gelijkmaker achter Aston VIlla-doelman Emiliano Martinez.

Vijf minuten later wordt het Arabische sprookje nog mooier als vedette Salem AL Dawsari op prachtige wijze de 1-2 binnenschoot. De middenvelder van Al-Hilal kwam naar binnen en krulde de bal fabelachtig in de rechterbovenhoek, Martinez kreeg er nog wel een handje aan, maar het was niet genoeg voor de Saudische voorsprong.

Scaloni reageerde direct op de verrassende achterstand van zijn ploeg en bracht met Lisandro Martinez, Julian Alvarez en Enzo Fernandez drie verse krachten binnen de lijnen. In de 63e minuut was het oud-Ajacied Nicolai Tagliafico die de 2-2 op zijn schoen had, maar de linksback schoot recht op Al Owais af.

Kleine kopkansen

Argentinië ging daarna haastig op zoek naar de 2-2, maar de echte grote kansen bleven uit. Verder dan zachte kopballetjes van Messi en invaller Alvarez komt het niet en Al Owais hoefde eigenlijk nauwelijks in actie te komen. In de lijn van dit WK kregen de Argentijnen acht minuten extra tijd, maar ook daarin creëerden de Zuid-Amerikanen vrijwel niets.

In de 108e minuut kreeg Saudi-Arabië opnieuw te maken met een nare blessure als doelman Al Owais hard in botsing kwam met Yasser Al Shahrani, de verdediger moet per brancard het veld verlaten. Het oponthoud zorgt ervoor dat Argentinië uiteindelijk bijna een kwartier extra tijd toegekend krijgt, maar tot scoren kwam het niet.

0,14 expected goals

Het is de tweede WK-overwinning ooit van Saudi-Arabië, eerder wonnen de Aziaten op het WK van 2018 in Rusland met 2-1 van Egypte. Dat de overwinning tegen de verhouding in was, blijkt uit de statistieken. Met een extreem lage expected goals van 0,14 weet de nieuwe koploper van groep C twee keer te scoren. Argentinië daarentegen komt uit op een expected goals van 2,23.

Argentinië moet in diezelfde groep C hard aan de bak om nog door te komen, met Mexico en Polen moeten de twee zwaardere tegenstanders namelijk nog komen. Om 17:00 uur nemen die twee het tegen elkaar op voor hun eerste WK-duel. Messi krijgt met zijn land zaterdag om 20:00 uur de kans om zich te revancheren tegen Mexico. Op diezelfde dag neemt Saudi-Arabië het op tegen Polen.

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

