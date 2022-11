De Kameroeners begonnen zonder de disciplinair geschorste André Onana aan het tweede groepsduel met Servië. Beide ploegen verloren hun eerste wedstrijd en waren maandagochtend dan ook gretig op zoek naar de drie punten. In de elfde minuut kregen de Serviërs hun eerste grote kans, maar Aleksandar Mitrovic vond de paal.

Na bijna een half uur spelen was het wel raak aan de andere kant. Jean-Charles Castelletto kon een doorgekopte corner via Nicolas N'Koulou vogelvrij binnentikken een Kameroenese vreugde-explosie vanaf de bank volgde. Servie was door de tegengoal even van slag, maar rechtte nog in de eerste helft de rug.

In de extra tijd van de eerste helft was het Dusan Tadic die de bal op prachtige wijze op het hoofd van Strahinja Pavlovic legde en de verdediger van Red Bull Salzburg kopte de gelijkmaker achter reservedoelman Devis Epassy. Enkele minuten later was het Sergej Milinkovic-Savic die er met een afstandsknal zelfs voor zorgde dat Servië met een voorsprong kon gaan rusten.

Sergej Milinkovic-Savic kan juichen nadat hij zijn land op voorsprong zette tegen Kameroen. Foto: Getty Images

Geen buitenspel

Kort na rust leek Servië de wedstrijd zelfs al definitief in het slot te gooien als Newcastle United-spits Mitrovic na een knap uitgespeelde aanval de 3-1 binnen kon schuiven. De Kameroeners gaven zich echter niet zomaar gewonnen in het Al Janoub Stadion in Al Wakrah.

In de 63e minuut werd Vincent Aboubakar diep gestuurd, vrijwel iedereen op het veld dacht aan buitenspel, maar de spits rondde de aanval voor de zekerheid fraai af met een lob. Na het bestuderen van de beelden door de VAR werd echter besloten dat Aboubakar helemaal geen buitenspel stond en plots was daar dus de aansluitingstreffer voor de Afrikanen.

Drie minuten later is het Kameroenese feest zelfs helemaal compleet als diezelfde Aboubakar de bal perfect breed legde voor Eric Maxim Choupo-Moting, de spits van Bayern München bleef rustig en zorgde voor de 3-3 tegen een verbluft Servië. In de zes minuten extra tijd dringt Servië - met Dusan Tadic wederom in de basis - nog wel aan, maar tot scoren kwam het niet meer.

Stand Groep G

1. Brazilië - 3 punten (+2)

2. Zwitserland - 3 punten (+1)

3. Kameroen - 1 punt (-1)

4. Servië - 1 punten (-2)

