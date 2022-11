Tegenwoordig heeft de doelman van Athletic Club al 27 interlands achter zijn naam staan. Op het EK dat in 2021 werd gespeeld, bereikte hij met Spanje de halve finales door in de kwartfinale tegen Zwitserland penalty's van Manuel Akanji en Fabian Schär te stoppen.

In de Warner Bros. Discovery serie 'World at their feet' vertelt Simón over de stormachtige ontwikkelingen in zijn voetbalcarrière. "Ik had nooit verwacht ooit opgeroepen te worden. Op een dag word je opgebeld en twee maanden later speel je je eerste interland."

Daarmee was de koek nog niet op voor de 25-jarige goalie. "De zomer na mijn debuut was ik opeens basiskeeper tijdens het EK en twee jaar later speel ik op het WK. Het gaat heel snel in het voetbal en in het leven, dus ik probeer zoveel mogelijk van die momenten te genieten en er mijn voordeel uit te halen."

Unai Simón met zijn ploeg Athletic Club in actie tegen het FC Barcelona van Frenkie de Jong. Foto: Getty Images

Herfst-WK goed voor kwaliteit

Het veel bekritiseerde WK in Qatar wordt dit jaar in de herfstmaanden gehouden in plaats van in de zomer. Volgens Simón kan dat ook een voordeel zijn voor de kwaliteit van de wedstrijden. "Het gaat mooi worden, ondanks de rare data."

"De competities in alle landen zijn nu in volle gang, maar dat betekent dat het niveau op dit WK juist enorm hoog gaat zijn. De spelers zijn in volle competitie in tegenstelling tot een WK in de zomer, waar de meeste spelers al over hun prestatiepiek heen zijn."

Simón speelt op woensdag 23 november met Spanje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Costa Rica. De Spanjaarden spelen in groep E verder nog tegen Duitsland en Japan.

