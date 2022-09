Het is nog nooit eerder voorgekomen in de rijke voetbalhistorie: een WK in de winter. Dit jaar gaat het wel gebeuren als in november de bal rolt in Qatar.

Alle competities moesten hun speelschema dit jaar volledig door elkaar gooien om het toernooi doorgang te laten vinden. Dat betekent dat onder andere de eredivisie na 13 november begint aan zijn winterstop en dat de groepsfase van de Champions League, Europa League en Conference League in rap tempo moeten worden afgewerkt.

Het grote gevolg is dat veel spelers drie keer in de week het veld op moeten. Een dergelijk speelschema is in het verleden vaker een oorzaak geweest van vele blessures. De clubteams kijken daarom waarschijnlijk met trots, maar ook met angst naar hun spelers in Qatar.

Over dit WK

Het WK voetbal vindt met Qatar als gastheer voor het eerst plaats in een land uit het Midden-Oosten. Vanwege de hoge temperaturen is door de FIFA besloten om het toernooi in de winter te organiseren.

De eerste wedstrijd van het veelbesproken wereldkampioenschap is op 20 november. Gastland Qatar speelt dan na de openingsceremonie zijn eerste groepswedstrijd tegen Ecuador, dat samen met Senegal de groep van Nederland completeert.

De omstreden Sepp Blatter onthult in 2010 Qatar als gastland voor het WK in 2022. Foto: Getty Images

Voorafgaand aan het WK is veel te doen geweest over de toewijzing. Zo kwam The Guardian met de onthulling dat bij het bouwen van de stadions 6500 migranten zijn overleden door de zware werkomstandigheden.

Aan het toernooi doen 32 landen mee die in acht groepen van vier strijden om een plaats in de achtste finale. De zestien landen die zich daarvoor kwalificeren bepalen in een knock-out toernooi wie zich uiteindelijk de beste van de wereld mag noemen. De meeste grote voetbalnaties zijn van de partij. Alleen de grote landen Italië, Colombia, Chili en Zweden ontbreken.

Wanneer is het WK in Qatar?

Het WK begint op zondag 20 november om 17:00 uur Nederlandse tijd. De finale vindt vier weken later plaats, op zondag 18 december om 16:00 uur in de middag.

Wanneer is de openingswedstrijd van het WK in Qatar?

Gastland Qatar speelt op 20 november om 17:00 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Ecuador. Qatar en Ecuador zijn samen met Senegal de opponenten van het Nederlands elftal in Groep A.

Wanneer moeten de selecties ingeleverd zijn bij de FIFA?

De bondscoaches moeten uiterlijk zondag 13 november definitieve selecties voor het WK indienen bij de FIFA.

Hoeveel spelers mag Louis van Gaal selecteren?

Bondscoach Louis van Gaal mag 26 spelers meenemen naar het wereldkampioenschap in Qatar. Dat zijn er drie meer dan in de voorgaande edities. Van die 26 spelers zullen vier plekken ingevuld worden door doelmannen.

Is er een VAR op het WK in Qatar?

Net als in onder andere de Eredivisie en de Champions League is er bij het WK in Qatar een Video Assistent Referee aanwezig. De VAR kan de scheidsrechter van advies voorzien bij cruciale momenten als rode kaarten, doelpunten en mogelijke penalty's. De scheidsrechter kan op een televisiescherm aan de zijkant van het veld eventueel ook herhalingen bekijken.

Bovendien wordt op het WK gebruik gemaakt van de nieuwe buitenspelsystemen. In een 3D-weergave van de spelsituatie kan op de millimeter nauwkeurig worden bepaald of een speler in buitenspelpositie staat. Het systeem deed eerder dit seizoen al zijn intrede in de Champions League.

Wanneer speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het WK in Qatar?

Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op maandag 21 november tegen Senegal. De aftrap van deze eerste test is om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Wat wordt er gedaan aan de mensenrechten in Qatar?

De hevige discussie rondom de toewijzing van het WK voetbal aan Qatar heeft ervoor gezorgd dat er met een loep wordt gekeken naar de situatie in het land. Zo zijn de werkomstandigheden slecht en is het nog steeds strafbaar in het land om de liefde tussen hetzelfde geslacht in het openbaar te tonen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International werkt samen met meerdere voetbalbonden aan de verbetering van de situatie in het land. Dat gaat om wetgeving, maar ook om het compensatiefonds voor de slachtoffers.

Compensatiefonds

De KNVB dringt samen met Amnesty International aan op een compensatiefonds van 440 miljoen euro van de FIFA voor de families van de slachtoffers bij het bouwen van de stadions en de organisatie van het WK. Volgens de secretaris-generaal van de Nederlandse voetbalbond, Gijs de Jong, zou de FIFA op korte termijn toezeggingen doen wat betreft een compensatiefonds, maar zijn zij tot nu toe nog niet over de brug gekomen.

Bondscoach Louis van Gaal sprak zich voorafgaand aan de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België meermaals uit over het fonds. “Natuurlijk steun ik dat.”

Hoe kan ik kaartjes kopen voor het WK in Qatar?

Tickets voor het WK voetbal zijn exclusief te koop op de site van de FIFA . Voor het kopen van de tickets moet je je registreren. De FIFA heeft drie verkooprondes gehouden, de laatste was in augustus.

De voetbalsupporters lopen echter nog niet storm voor de kaartjes en dus besloot de wereldvoetbalbond eind september een nieuwe verkoopronde te starten. Zo’n 550.000 tickets zijn aan het begin van die ronde nog verkrijgbaar.

Wat zijn de groepen van het WK in Qatar?

Groep A: Qatar, Ecuador, Senegal, Nederland

Groep B: Engeland, Iran, VS, Wales

Groep C: Argentinië, Saudi Arabië, Mexico, Polen

Groep D: Frankrijk, Australië, Denemarken, Tunesië

Groep E: Spanje, Costa Rica, Duitsland, Japan

Groep F: België, Canada, Marokko, Kroatië

Groep G: Brazilië, Servië, Zwitserland, Kameroen

Groep H: Portugal, Ghana, Uruguay, Zuid-Korea

Wanneer en waar zijn de groepswedstrijden van Nederland?

Maandag 21 november

17:00 uur: Senegal-Nederland | Groep A | Al Thumama Stadion, Al Khor



Vrijdag 25 november

17:00 uur: Nederland-Ecuador | Groep A | Khalifa International Stadion, Al Rayya



Dinsdag 29 november

16:00 uur: Nederland-Qatar | Groep A | Al Bayt Stadion, Al Khor

In welke stadions wordt gespeeld op het WK in Qatar?

De wedstrijden worden gespeeld in:

Al Bayt Stadion (Al Khor)

Khalifa International Stadion (Al Rayyan)

Al Thumama Stadion (Al Khor)

Ahmad Bin Ali Stadion (Al Rayyan)

Lusail Stadion (Lusail)

Stadion 974 (Doha)

Education City Stadion (Al Rayyan)

Al Janoub Stadion (Al Wakrah)

Met welke bal wordt gespeeld op het WK in Qatar?

Op het WK in Qatar spelen de voetballers met de nieuwe Al Rihla-bal, die is geproduceerd door Adidas.

De Al Rihla-bal waarmee de ploegen gaan spelen op het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Waar kijk ik het WK in Qatar?

De NOS heeft in Nederland de exclusieve rechten van de wedstrijden in Qatar. Andere opties zijn de BBC, Sporza en ZDF.

Mag ik alcohol drinken bij het WK in Qatar?

Alcohol is legaal in Qatar, maar het is verboden om het in het openbaar te nuttigen. De minimale leeftijd om alcohol te kopen is 21 jaar. De organisatie heeft bevestigd aan de FIFA dat er alcohol wordt geschonken bij de stadions voor de wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd is het verkopen van alcohol verboden. Wel zijn er speciale fanzones ingericht waar alcohol verkocht en geconsumeerd mag worden.

Hoe reis ik naar het WK in Qatar?

Vanaf onder andere Amsterdam en Brussel zijn directe vluchten beschikbaar naar de hoofdstad Doha. De vlucht duurt normaal gesproken tussen de 10 en 12 uur.

Wat is het tijdsverschil met Qatar?

Op dit moment is het tijdsverschil tussen Nederland en Qatar slechts een uur, maar wanneer bij ons op 30 oktober de wintertijd ingaat, groeit het tijdsverschil. In Qatar is het dan twee uur later dan in Nederland.

Wat is het speelschema van het WK Voetbal in Qatar?

Groepsfase

Aftrap Nederlandse tijd

Zondag 20 november

17:00 uur: Qatar-Ecuador | Groep A | Al Bayt Stadion

Maandag 21 november

14:00 uur: Engeland-Iran | Groep B | Al Rayyan

17:00 uur: Senegal-Nederland | Groep A | Al Thumama Stadion

20:00 uur: VS-Wales | Groep B | Ahmed bin Ali Stadion



Dinsdag 22 november

11:00 uur: Argentinië-Saoedi-Arabië | Groep C | Lusail Iconic Stadion

14:00 uur: Denemarken-Tunesië | Groep D | Education City Stadion

17:00 uur: Mexico-Polen | Groep C | Stadion 974

20:00 uur: Frankrijk-Australië | Groep D | Al Janoub Stadion



Woensdag 23 november

11:00 uur: Marokko-Kroatië | Groep F | Al Bayt Stadion

14:00 uur: Duitsland-Japan | Groep E | Khalifa International Stadion

17:00 uur: Spanje-Costa Rica | Groep E | Al Thumama Stadion

20:00 uur: België-Canada | Groep F | Ahmed bin Ali Stadion



Donderdag 24 november

11:00 uur: Zwitserland-Kameroen | Groep G | Al Janoub Stadion

14:00 uur: Uruguay-Zuid-Korea | Groep H | Education City Stadion

17:00 uur: Portugal-Ghana | Groep H | Stadion 947

20:00 uur: Brazilië-Servië | Groep G | Lusail Iconic Stadion



Vrijdag 25 november

11:00 uur: Wales-Iran | Groep B | Ahmed bin Ali Stadion

14:00 uur: Qatar-Senegal | Groep A | Al Thumama Stadion

17:00 uur: Nederland-Ecuador | Groep A | Khalifa International Stadion

20:00 uur: Engeland-VS | Groep B | Al Bayt Stadion



Zaterdag 26 november

11:00 uur: Tunesië-Australië | Groep D | Al Janoub Stadion

14:00 uur: Polen-Saoedi-Arabië | Groep C | Education City Stadion

17:00 uur: Frankrijk-Denemarken | Groep D | Stadion 974

20:00 uur: Argentinië-Mexico | Groep C | Lusail Iconic Stadion



Zondag 27 november

11:00 uur: Japan-Costa Rica | Groep E | Ahmed bin Ali Stadion

14:00 uur: België-Marokko | Groep F | Al Thumama Stadion

17:00 uur: Kroatië-Canada | Groep F | Khalifa International Stadion

20:00 uur: Spanje-Duitsland | Groep E | Al Bayt Stadion



Maandag 28 november

11:00 uur: Kameroen-Servië | Groep G | Al Janoub Stadion

14:00 uur: Zuid-Korea-Ghana | Groep G | Education City Stadion

17:00 uur: Brazilië-Zwitserland | Groep H | Stadion 947

20:00 uur: Portugal-Uruguay | Groep H | Lusail Iconic Stadion



Dinsdag 29 november

16:00 uur: Nederland-Qatar | Groep A | Al Bayt Stadion

16:00 uur: Ecuador-Senegal | Groep A | Khalifa International Stadion

20:00 uur: Wales-Engeland | Groep B | Ahmed bin Ali Stadion

20:00 uur: Iran-VS | Groep B | Al Thumama Stadion



Woensdag 30 november

16:00 uur: Australië-Denemarken | Groep D | Al Janoub Stadion

16:00 uur: Tunesië-Frankrijk | Groep D | Education City Stadion

20:00 uur: Polen-Argentinië | Groep C | Stadion 974

20:00 uur: Saoedi-Arabië-Mexico | Groep C | Lusail Iconic Stadion



Donderdag 1 december

16:00 uur: Kroatië-België | Groep F | Ahmed bin Ali Stadion

16:00 uur: Canada-Marokko | Groep F | Al Thumama Stadion

20:00 uur: Costa Rica-Duitsland |Groep E | Al Bayt Stadion

20:00 uur: Japan-Spanje | Groep E | Khalifa International Stadion



Vrijdag 2 december

16:00 uur: Zuid-Korea-Portugal | Groep G | Education City Stadion

16:00 uur: Ghana-Uruguay | Groep G | Al Janoub Stadion

20:00 uur: Servië-Zwitserland | Groep H | Stadion 947

20:00 uur: Kameroen-Brazilië | Groep H | Lusail Iconic Stadion

Achtste Finale

Zaterdag 3 december

16:00 uur: Wedstrijd 1 | 1A-2B | Khalifa International Stadion

20:00 uur: Wedstrijd 2 | 1C-2D | Ahmed bin Ali Stadion



Zondag 4 december

16:00 uur: Wedstrijd 3 | 1D-2C | Al Thumama Stadion

20:00 uur: Wedstrijd 4 | 1B-2A | Al Bayt Stadion



Maandag 5 december

16:00 uur: Wedstrijd 5 | 1E-2F | Al Janoub Stadion

20:00 uur: Wedstrijd 6 | 1G-2H |Stadion 974



Dinsdag 6 december

16:00 uur: Wedstrijd 7 | 1F-2E | Education City Stadion

20:00 uur: Wedstrijd 8 | 1H-2G | Lusail Iconic Stadion

Kwartfinale

Vrijdag 9 december

16:00 uur: Kwartfinale 1 | W5-W6 | Education City Stadion

20:00 uur: Kwartfinale 2 | W1-W2 | Lusail Iconic Stadion



Zaterdag 10 december

16:00 uur: Kwartfinale 3 | W7-W8 | Al Thumama Stadion

20:00 uur: Kwartfinale 4 | W3-W4 | Al Bayt Stadion

Halve Finale

Dinsdag 13 december

20:00 uur: Halve Finale 1 | K1-K2 | Lusail Iconic Stadion



Woensdag 14 december

20:00 uur: Halve Finale 2 | K3-K4 | Al Bayt Stadion

Finale

Zaterdag 17 december

16:00 uur | Strijd om derde plaats | Khalifa International Stadion



Zondag 18 december

16:00 uur | WK Finale | Lusail Iconic Stadion



