Qatar 2022 | Spurs-aanvaller Richarlison met 'idool' Neymar naar WK in Qatar - "Hij gaf nooit op"

Na zijn gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio met Brazilie staat de 25-jarige Richarlison alweer voor zijn volgende voetbaldroom, het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Hij schittert samen met onder anderen Neymar, Vinicius Junior en Gabriel Jesus op de definitieve spelerslijst.

Tijdens de Warner Bros. Discovery serie vertelt de Braziliaanse aanvaller van Tottenham Hotspur over zijn weg naar de top. Waarbij ook zijn familie een grote rol heeft gespeeld.

Zijn vader Antonio de Andrade was een de belangrijkste personen in het begin van zijn voetbalcarrière. "We liepen naar elk veldje, we waren eigenlijk altijd samen."

Mislukte stages

Richarlison droomde van een carriere als profvoetballer, maar zag stages bij Avai en Figeirense mislukken. "Dat maakte me heel erg verdrietig", vertelt zijn vader.

"Ik kon zijn carrière niet meer financieren, hij dacht op een gegeven moment zelfs aan opgeven. Na een maand of zes belde een man voor een stage bij America Mineiro."

Van plastic bal naar Champions League.

Drie dagen later kreeg hij een contract aangeboden bij de Braziliaanse profclub. Daarna ging het snel voor de jonge buitenspeler. Via Fluminense, Watford en Everton belande hij dit jaar bij Tottenham Hotspur, waar hij op het allerhoogste niveau kan uitkomen.

"Ik ben enorm trots op hem. Vroeger speelde hij met een plastic bal, nu speelt hij Champions League", glundert Antonio. "Hij gaf nooit op, daarom is het hem gelukt", voegt zijn oom Elton.

Richarlison in actie tijdens het Champions League-duel met Olympique Marseille. Foto: Getty Images

Seleção

Zijn stormachtige opmars in het Europese voetbal leverde hem al snel een uitverkiezing op voor het Braziliaanse elftal. In Augustus 2018 debuteert hij voor 'Seleção' in een vriendschappelijk duel met de Verenigde Staten.

Vier jaar later maakt hij zijn debuut op het WK. In de Braziliaanse selectie treft hij zijn 'idool' Neymar. "Of mensen het nu leuk vinden of niet, hij is een buitengewone speler. Het is een hele aardige gast en ik bewonder hem enorm", is hij lovend.

WK-selectie Brazilië

Doelmannen: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) en Weverton (Palmeiras)

Verdedigers: Dani Alves (UNAM Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla FC), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (PSG) en Thiago Silva (Chelsea FC)

Middenvelders: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) en Lucas Paquetá (West Ham United)

Aanvallers: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madrid) en Vinicius Jr. (Real Madrid)

Bondscoach: Tite

