Statistiekenbureau Gracenote staat al jaren bekend om zijn data en opmerkelijke feitjes rondom sportwedstrijden. Op basis van simulaties hebben de dataspecialisten een voorspelling gemaakt voor het aankomende WK in Qatar.

Brazilie heeft met twintig procent de grootste kans om met de wereldbeker in de handen te eindigen, dat is net iets meer dan hun Zuid-Amerikaanse collega's, die met zestien procent op plek twee terechtkomen.

Nederland opvallend hoog

Achter de Brazilianen en Argentijnen verwacht je normaal gesproken landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland, maar niets blijkt minder waar. Niet Gnabry, Mbappe of Kane komen op plaats drie, maar het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal.

Volgens Gracenote is de kans dat Oranje aan het langste eind gaat trekken in Qatar namelijk zeven procent, evenveel als Spanje. Daarna volgen pas Belgie, Frankrijk en Portugal. Engeland en Duitsland eindigen zelfs onder Denemarken en Uruguay in de voorspelling van Gracenote.

Wedkantoren

Bij de wedkantoren doet Oranje het een stukje minder. Wanneer alle odds van de grootste websites ter wereld samen worden gepakt, is het ook daar Brazilie die de meeste kans maakt op de gouden cup. Als je nu inzet op de 'Goddelijke kanaries' krijg je 4,5 keer je inleg.

Nederland vinden we slechts terug op de zevende plek, onder Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Spanje, Engeland en Duitsland, maar boven onze zuiderburen. Heb je net als Van Gaal vertrouwen in het wereldkampioenschap voor het Nederlands elftal word je beloond met 14 keer je inzet.

