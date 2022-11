Frappart krijgt de leiding over een duel waar vooral veel Duitsland veel op het spel staat. De Duitsers moeten winnen van Costa Rica om nog kans te maken op de achtste finales van het WK in Qatar, nadat in de eerste twee wedstrijden slechts één schamel puntje werd gepakt.

De Française wordt tijdens de groepswedstrijd bovendien bijgestaan door twee vrouwelijke assistent-scheidsrechters. De Braziliaanse Neuza Back en de Mexiaanse Karen Diaz moeten Frappart gaan helpen in het cruciale duel.

Ad

Eerder pronkte de FIFA al rijkelijk met het meenemen van drie vrouwen in het 36-koppige scheidsrechtersteam voor het WK in Qatar, maar verder dan de extra tijd en wissels doorgeven, kwamen Frappart, de Japanse Yoshimi Yamashita en de Rwandese Salima Mukansanga nog niet.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | De favorieten, deelnemers en het speelschema van het voetbal 12/07/2021 OM 10:59

Salima Mukansanga was eerder dit jaar de eerste vrouwelijke scheidsrechter op de Afrika Cup. Foto: Getty Images

Geduld wordt getest

De drie vrouwen waren niet de enige scheidsrechters die dit WK nog op een aanstelling wachten. Naast Yamashita en Mukansanga moeten nog zes andere scheidsrechters op hun beurt wachten in Qatar. De Roemeen István Kovács, die de Conference League-finale floot tussen Feyenoord en AS Roma, is daarbij de grootste naam.

Dat de FIFA nu besluit om Frappart de leiding over Costa Rica-Duitsland te geven, maakt een einde aan de vele speculaties rondom de vrouwelijke scheidsrechters. Zo zou de WK-organisatie van Qatar het niet fijn vinden dat een vrouw een WK-wedstrijd floot in de Golfstaat. Tijdens het WK voor clubs, dat in 2021 in Qatar werd gehouden, weigerde een Qatarese sjeik nog om de vrouwelijke arbiters een boks te geven.

Ervaren Frappart

Aan de ervaring van Frappart hoeft overigens niet getwijfeld te worden, zo floot ze reeds 52 wedstrijden in de Ligue 1 en 84 wedstrijden in de Ligue 2. Bovendien floot ze al twee wedstrijden in de Champions League. In 2020 stond Juventus-Dynamo Kiev onder haar leiding en een kleine maand geleden was ze de eindverantwoordelijke bij Real Madrid-Celtic.

De wedstrijd tussen Costa Rica en Duitsland begint donderdagavond om 20:00 uur Nederlandse tijd. Ook bij een overwinning van Duitsland is er nog geen zekerheid voor de achtste finale. Daarvoor moet ook de uitslag op het andere veld tussen Spanje en Japan - die op hetzelfde tijdstip wordt afgewerkt - gunstig zijn voor 'Die Mannschaft'.

Stand Groep E

1. Spanje - 4 punten (+7)

2. Japan - 3 punten (+0)

3. Costa Rica - 3 punten (-6)

4. Duitsland - 1 punt (-1)

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

Tokio 2020 (V) Olympische Spelen Tokyo 2020 | De Oranje Leeuwinnen gaan voor goud 07/07/2021 OM 14:55