Dat Luis Suarez door de bond van Uruguay was aangewezen voor de persconferentie kan bijna niet op toeval berusten. Suarez en de aanstaande tegenstander Ghana hebben een lange geschiedenis met elkaar die teruggaat naar het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Tijdens de kwartfinale tussen Uruguay en Ghana in Johannesburg eiste de oud-spits van Ajax en FC Groningen de hoofdrol voor zich op. In de allerlaatste minuut van de verlenging voorkomt Suarez, bij een 1-1-stand, de overwinning van de Afrikanen. De aanvaller slaat een kopbal met zijn hand van de doellijn.

Suarez krijgt een rode kaart en bovendien mogen de Ghanezen een penalty nemen. Sterspeler Asamoah Gyan gaat achter de bal staan, maar schiet het buitenkansje op de bovenkant van de lat. De scheidsrechter fluit direct af en in de strafschoppenserie die volgt, trekken de Uruguayanen aan het langste eind.

Het moment dat Luis Suarez met zijn handen een cruciaal, Ghanees doelpunt voorkomt. Foto: Reuters

Geen excuses

Dat de gebeurtenis in 2010 diep zit bij iedereen die Ghana lief is, wordt duidelijk tijdens de persconferentie op donderdag. Een Ghanese journalist vertelt Suarez dat veel van zijn landgenoten hem als 'de duivel' zien en ernaar uitkijken dat de voetballer zijn schoenen aan de wilgen hangt.

Suarez zelf blijft kalm onder de vragen. "Ik ga er niet mijn excuses voor aanbieden. Ik maakte hands, maar de Ghanese speler miste de strafschop, ik niet. Misschien had ik sorry gezegd als ik iemand geblesseerd had in die situatie, maar dat was niet het geval. Ik nam de rode kaart en zij misten de strafschop."

Volgens de voormalig sterspeler van Liverpool en FC Barcelona moet het Ghanese volk eindelijk eens over het moment heen stappen. "Het is nu twaalf jaar geleden, het ligt ver in ons verleden. Ik heb ook weer tegen Giorgio Chellini gespeeld en toen schudden we elkaar de hand", verwijst Suarez naar de Italiaanse verdediger die hij in 2014 op het WK in zijn arm beet.

Beladen duel

De wedstrijd tussen Uruguay en Ghana heeft alles om een beladen duel te worden. Beide ploegen kunnen namelijk nog steeds doorstoten naar de achtste finales. Bij een overwinning van de Zuid-Amerikanen passeren zij Ghana, maar zij zijn met een overwinning op Uruguay dan weer zeker van de volgende ronde.

De wedstrijd vindt aanstaande vrijdagmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd plaats. Ook de andere wedstrijd uit groep H tussen Portugal en Zuid-Korea, die tegelijkertijd wordt gespeeld, kan nog invloed hebben op de eindstand.

Stand Groep H

1. Portugal - 6 punten (+3)

2. Ghana - 3 punten (-1)

3. Zuid-Korea - 1 punt (-1)

4. Uruguay - 1 punt (-2)

Waar volg je het WK-nieuws?

