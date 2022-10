Hofleverancier van de Eredivisie-spelers op het WK is natuurlijk het Nederlands elftal. De definitieve WK-selecties zijn nog niet bekend gemaakt, maar de afgelopen interlands bewees bondscoach Louis van Gaal graag beroep te doen op spelers uit de eigen nationale competitie.

Gakpo, Timber, Bergwijn en Klaassen lijken sowieso verzekerd van een plaats in de selectie en daar komen nog zeker vijf of zes Eredivisie-spelers bij. Maar ook bij de andere landen drukken spelers uit de Eredivisie hun stempel op het nationale team.

Zo is Ajax-aanvaller Dusan Tadic al een lange tijd aanvoerder van zijn land Servië, maar ook de kleinere clubs uit de Eredivisie worden vertegenwoordigd in Qatar. Zo bestaat de kans dat supporters van NEC, Fortuna Sittard, FC Groningen en SC Heerenveen hun eigen spelers aan het werk gaan zien op het WK.

Nederland

De meeste Eredivisie-spelers op het WK in Qatar dragen het shirt van het Nederlands elftal. Vooral de Ajacieden zijn goed vertegenwoordigd in de selecties van Van Gaal.

Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley Blind, Steven Berghuis, Davy Klaassen en Steven Berghuis lijken verzekerd van een ticket naar Qatar en daar kunnen voor de Amsterdammers met Deveyne Rensch, Brian Brobbey en Kenneth Taylor nog drie spelers bij komen.

De andere twee uit de traditionele top drie, PSV en Feyenoord, leveren een stuk minder internationals af aan Oranje. Feyenoord hoopt dat Justin Bijlow de keepersstrijd wint van onder anderen Andries Noppert (sc Heerenveen) en Jasper Cillessen (NEC Nijmegen) en PSV hoopt naast zekerheidje Cody Gakpo op een verrassing met Joey Veerman of Xavi Simons.

De basisopstelling van Oranje in het Nations League-duel met België bestond uit zes Ajax-spelers. Foto: Eurosport

Iran

Feyenoord-fans hebben echter niet alleen hun hoop gevestigd op het Nederlands elftal, want ook bij de andere landen zijn er wat Rotterdamse invloeden te vinden. Alireza Jahanbakhsh is al jarenlang een vaste waarde bij de Iraanse ploeg. In 2014 en 2018 speelde de 29-jarige Jahanbakhsh zelfs al eens eerder op het wereldkampioenschap.

Het is echter nog maar de vraag of de Iraanse ploeg in dezelfde samenstelling naar Qatar vertrekt. Een statement van het nationale team tegen het strenge Iraanse regime, kan nog voor veranderingen zorgen.

Na de dood van Masha Amini, die door de politie om het leven werd gebracht nadat zij haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen, barstte er een protestbeweging los in het land. Het Iraanse elftal deed daaraan mee door zwarte jassen te dragen voor het oefenduel met Senegal, om zo het logo van de Iraanse bond te bedekken.

Het Iraanse nationale team protesteert met zwarte jassen tegen de dood van Masha Amini. Foto: Getty Images

België

De Eredivisie is normaal gesproken een geliefde bestemming voor Belgische voetballers, maar de laatste jaren neemt onze invloed op het Belgische voetbal een beetje af. Sterren als Dries Mertens, Jan Vertonghen en Tobi Alderweireld genoten hun opleiding in Nederland, maar de Belgen lijken nu eerder voor de eigen competitie te kiezen.

Wel maken nog twee spelers kans op een uitverkiezing voor de rode duivels, al moeten zij dan wel herstellen van blessures. Yorbe Vertessen (PSV) speelde al zeven interlands voor Jong-België en had in een goede vorm misschien kans kunnen maken op de WK-selectie. De jonge aanvaller staat echter opnieuw aan de kant met een spierblessure.

AZ-verdediger Zino Vanheusden debuteerde in 2020 al voor het Belgische elftal, maar kort na zijn rentree van een langdurige blessure liep hij in de competiewedstrijd tegen FC Groningen, begin oktober, een breukje op in zijn voet. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat Vanheusden het WK in Qatar gaat redden.

Zino Vanheusden had in Qatar de leider moeten zijn van de Belgische defensie, maar blessures tergen de AZ-verdediger. Foto: Getty Images

Argentinië

Een jaar geleden had de lijst met Eredivisie-kandidaten voor Argentinie een stuk langer geweest, maar na het vertrek van Lisandro Martinez en Marcos Senesi naar de Premier League, is er voor bondscoach Lionel Scaloni nauwelijks nog in de Eredivisie-vijver te vissen.

De enige die nog kans maakt op WK-deelname is Ajax-aanvaller Lucas Ocampos. De rechtsbuiten speelde al 10 interlands en scoorde daarin 2 doelpunten, maar moet in Amsterdam genoegen nemen met een reserverol en lijkt het WK aan zich voorbij de moeten laten gaan.

Verenigde Staten

In dezelfde poule als Iran, Engeland en Wales zit ook de Verenigde Staten. Feyenoord-huurling Cole Bassett kan daar zijn voormalig ploeggenoot, Alireza Jahanbakhsh, treffen. De middenvelder scoorde in zijn debuut voor de Amerikanen, maar is inmiddels bij zijn nieuwe club Fortuna Sittard op een zijspoor beland en dus lijkt het WK ver weg.

Ricardo Pepi is wel verzekerd van een plek bij 'The Stars and Stripes'. De spits van FC Groningen is met 4 doelpunten in 5 wedstrijden in bloedvorm in de Eredivsie en was tijdens de WK-kwalifciatie met zijn land al goed voor 3 goals en 3 assists.

Ricardo Pepi kan juichen na zijn tweede goal tegen RKC. Foto: Getty Images

Marokko

Marokko neemt voor de vijfde keer deel aan een WK en kent traditiegetrouw veel invloeden uit de Eredivisie. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn weer in genade aangenomen, maar hebben de Eredivisie inmiddels achter zich gelaten.

Daarom lijkt het geen zekerheid dat de WK-selectie van de 'Leeuwen van de Atlas' spelers uit onze eigen competitie omvat. Feyenoorder Oussama Idrissi speelde reeds 7 interlands voor Marokko, maar zijn laatste dateert alweer uit 2019 en inmiddels is de aanvaller ook nog geblesseerd geraakt.

NEC-spelers Souffian El Karouani en Oussama Tannane mogen nog wel stiekem hopen op een oproepje. El Karouani speelde nog drie keer mee in de WK-kwalificatie en laat een goede indruk achter in de Eredivisie en Tannane speelde in 2020 nog twee oefenduels mee.

Japan

Yukinari Sugawara speelde op 9 oktober 2020 zijn eerste en enige interland voor Japan. Vier minuten mocht de verdediger van AZ invallen in het oefenduel met Kameroen.

De vleugelverdediger is na een blessure in de voorbereiding echter weer helemaal terug en is een onbetwiste basiskracht bij de goed presterende AZ. De Japanse bondscoach kan misschien toch maar beter een belletje doen richting Alkmaar.

Yukinari Sugawara wordt bejubeld na zijn winnende goal tegen FC Utrecht. Foto: Getty Images

Mexico

De Eredivisie is populair onder de Mexicaanse spelers en dat zien we ook terug in de afvaardiging van internationals. Ajax-middenvelder Edson Álvarez is een vaste waarde in de Mexiaanse ploeg, maar zijn ploeggenoot Jorge Sánchez moet een WK-ticket nog afdwingen. Na de blessure van Devyne Rensch, lijken de kaarten weer wat beter geschud voor de rechtsback.

Ook Feyenoord en PSV mogen hopen op een Mexicaanse troef in Qatar. Santiago Giménez kwam in de zomer over van Cruz Azul en maakte in mei tegen Nigeria zijn tweede interlandgoal. Ook Érick Gutiérrez mag alvast zijn koffers gaan pakken, want de middenvelder van PSV zat de laatste weken steevast bij de selectie.

Polen

Het kan wel eens een Rotterdams feestje woren in Poule C, want naast Giménez levert Feyenoord ook een speler af aan het Poolse elftal. Sebastian Szymański wordt dit jaar gehuurd, met optie tot koop, van Dinamo Moskou en maakt met 3 goals en 3 assists indruk in de eerste seizoenshelft.

Ook Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen) mag stiekem nog dromen van spelen in Qatar, al speelde de verdediger in 2020 voorlopig zijn laatste interland voor Polen.

Santiago Giménez (r) en Sebastian Szymański (l) hopen elkaar te treffen op het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Servië

Dusan Tadic is de enige Eredivisie-speler die zich ook aanvoerder mag gaan noemen op het wereldkampioenschap in Qatar. De captain van Ajax speelde al 90 interlands voor Servie en scoorde daarin 18 keer.

Sinds november 2020 is Tadic ook de vaste aanvoerder van de Serven en dus ligt de kleding voor Qatar in huize Tadic al een tijdje klaar.

Ghana

De laatste Eredivisie-speler uit dit rijtje vinden we terug bij het nationale elftal van Ghana. Mohammed Kudus maakt dit seizoen zijn definitieve doorbraak op het hoogste niveau, met doelpunten tegen onder andere Liverpool en Napoli.

Ook bij zijn nationale team is Kudus inmiddels een vaste basisspeler. In de kwalificatie voor de Afrika Cup scoorde hij dit jaar al twee keer.

Dusan Tadic probeert iets uit te leggen aan Mohammed Kudus, Steven Berghuis en scheidsrechter Bas Nijhuis kijken aandachtig toe. Foto: Getty Images

