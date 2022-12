Langzaam maar zeker dwarrelt het stof weer neer, na een bizarre kwartfinale op het WK voetbal. De strijd – want een strijd was het – tussen Argentinië en Nederland (2-2) blijft nog wel een tijdje in het geheugen gegrift. Bij Nederlanders misschien iets meer dan bij Argentijnen, want La Albiceleste kijkt alweer vooruit.

Tagliafico had in aanloop naar de halve finale tegen Kroatië dienst en moest komen opdraven bij de persconferentie. De gewezen linksback van Ajax, tegenwoordig spelend voor Olympique Lyon, is een goede prater en probeerde de overgelopen emoties desgevraagd te kaderen. Zijn centrale boodschap? “We zijn geen machines.”

“We speelden in een kwartfinale op het WK voetbal, dan spelen er emoties mee. We zijn niet immuun. Twee teams joegen hun droom na. We proberen niet al te veel meer te denken aan alles wat er tijdens de wedstrijd tegen Nederland is gebeurd, we zijn alweer bezig met de volgende wedstrijd”, aldus Tagliafico.

Deze foto vat eigenlijk alles samen wat voorviel tijdens Nederland - Argentinië Foto: Imago

Teamgenoten van Ajax

Zo gemakkelijk komt Tagliafico er tijdens de drukbezochte persconferentie niet vanaf. Zo wilde het aanwezige journaille weten of de verdediger de gang van zaken nog heeft nabesproken met oud-teamgenoten als Daley Blind, Frenkie de Jong, Davy Klaassen of Matthijs de Ligt.

“Ik heb geprobeerd enkele oud-ploeggenoten te spreken toen de beslissing was gevallen, maar echte gesprekken hebben we niet gevoerd. Er was genoeg om over na te praten. Dat komt vroeg of laat nog wel een keertje. Iedereen heeft zijn eigen anekdotes overgehouden aan deze clash. Wat er tegen Nederland is voorgevallen, gebeurt soms in het voetbal.”

Ook bondscoach Lionel Scaloni laat van zich horen. “Ik ben het niet eens met de kritiek dat wij slechte winnaars zijn. Soms speel je een wedstrijd waarin meer dan het gemiddelde wordt gevraagd. Tijdens de Copa América waren wij nog de sportiefste ploeg, terwijl we tijdens de finale, nota bene in Maracanã, tegenover Brazilië stonden. We waren getuige van prachtige momenten tussen Messi en Neymar.”

Lahoz moest alles uit de kast halen om de orde te bewaken Foto: Eurosport

Scheidsrechter

“Een wedstrijd gaat tussen twee elftallen, niet maar eentje, en de scheidsrechter bepaalt wat wel of niet mag. En toen wij verloren van Saoedi-Arabië heeft niemand iets uit onze mond gehoord. Het is tijd om voor onze halve finale te vergeten wat er tegen Nederland allemaal is gebeurd.”

Tagliafico maakt zich klaar voor opnieuw een lastige opdracht onderweg naar de finale van het WK in Qatar; het elimineren van Kroatië. De Kroaten drijven hun opponenten constant tot het uiterste. Beide wedstrijden van Kroatië in de knockout-fase eindigen in een penaltyserie.

Tagliafico: “Het wordt opnieuw een kwestie van lijden, maar daar zijn we toe bereid. We hebben tijdens dit WK al heel wat geleden en kunnen ons wapenen tegen moeilijke situaties. Het gaat niet vanzelf. Het middenveld van Kroatië is fantastisch, maar wij werken aan een plan om te winnen.”

Messi stoorde zich aan uitspraken van Van Gaal en juicht daarom als Riquelme Foto: Imago

Messi

Opvallend was dat zelfs Messi een rol vervulde die nog niet veel mensen van hem hadden gezien. Opvallend was ook hoe hartstochtelijk de teamgenoten van Messi hun spelmaker verdedigden zodra hij – op of naast het veld – in het nauw werd gebracht.

“Ik ken Messi niet anders”, benadrukt Tagliafico. “Hij is voor ons allemaal de aanvoerder, de leider. Hij spoort ons aan, motiveert ons en geeft ons de kleine voordeeltjes waar we tijdens een wedstrijd van kunnen profiteren. We weten allemaal wat we aan Messi hebben. Hij is een inspiratiebron. Het allermooiste vind ik dat we onze droom proberen waar te maken met Messi aan onze zijde.”

Zelfs met zoveel ogen op zich gericht, wist Messi een doorslaggevende rol te spelen Foto: Getty Images

