Het Nederlands elftal neemt het vrijdag op tegen Argentinië en een van de Argentijnse spelers, Angel Di Maria, liet zich onlangs zeer negatief uit over bondscoach Louis van Gaal, waarmee hij samen heeft gewerkt bij Manchester United. De aanvaller noemde Van Gaal 'de slechtste trainer waarmee hij ooit had gewerkt'.

"Hij is een van de weinigen die dat vindt, meestal is het andersom", reageert Van Gaal. "Ik vind het heel erg dat een speler dat zegt. In mijn tijd had Di Maria wat persoonlijke problemen, die invloed hadden op zijn vorm."

Zoenen met Memphis

Van Gaal had destijds bij Manchester United ook Memphis Depay onder zijn hoede en de aanvaller kon onder zijn landgenoot lang niet altijd op speelminuten rekenen. "Ik passeerde hem voor de finale, maar een coach moet wel eens moeilijke beslissingen nemen en nu zoenen we elkaar op de mond", grapt Van Gaal.

"Nee dat gaan we niet doen, maar zo gaat dat in het voetbal. Een trainer maakt bepaalde keuzes niet zonder reden, misschien was het wel een verkeerde beslissing, maar kijk hoe we nu met elkaar omgaan."

Brazilië topfavoriet

Volgens de coach begint het WK voor het Nederlands elftal morgen pas echt. "Argentinië is het eerst topland, met grote voetballers in de selectie. Ik wil geen afbreuk doen aan al die andere landen die we hebben verslagen, maar Argentinië en eventueel ook Brazilië in de halve finale zijn van een ander niveau."

Van Gaal gaat ook nog in op de berichtgeving dat hij Brazilië slechts een counterploeg zou vinden. "Dat heb ik nooit zo gezegd, jullie schrijven dat zo op. Ik heb gereageerd op de Nederlandse media, dat zij hetzelfde doen als wij. Maar ze hebben geweldige, technische spelers. Brazilië is in mijn ogen de topfavoriet, dat heb ik altijd gezegd."

Strafschoppen

In 2014 verloor Van Gaal de halve finale met Oranje van de Argentijnen. Destijds werd de wedstrijd beslist op strafschoppen, een dergelijk scenario is ook dit WK weer denkbaar. Vooraf is veel getraind op strafschoppen, bij zowel de spelers als de keepers. "We dwingen spelers niet om een bepaalde kant op te schieten", benadrukt Van Gaal.

"Je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Dat is ook met spelers die op een bepaalde positie spelen, maar dat kan niet altijd. Strafschoppen nemen ze op hun eigen wijze, maar wij ondersteunen ze met de wetenschap. Dat doen we nog steeds. We hopen dat het een klein plusje toevoegt, maar wij kunnen niet de WK-druk simuleren."

Het Nederlands elftal begint aanstaande vrijdag om 20:00 uur aan zijn jacht op een ticket voor de halve finales. De wedstrijd wordt gespeeld in het Lusail Iconic Stadion, waar ook de finale plaatsvindt. De scheidsrechter van dienst is de Spanjaard Mateu Lahoz. Van Gaal keurt die aanstelling in ieder geval goed. "Ik wil hem niet beïnvloeden, maar het is een geweldige scheidsrechter."

Mateu Lahoz is niet onder de indruk van het beklag van de Iraanse spelers in het duel met de Verenigde Staten. Foto: Getty Images

