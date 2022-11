Het is achteraf een pijnlijk interview. Jasper Cillessen die voor de camera van ESPN spreekt over het aankomende WK voetbal in Qatar. "Ik wil er geen percentage aanplakken, maar als ik zo doorga is de kans best groot dat ik speel tegen Senegal", zei hij destijds.

Dat de 33-jarige NEC-doelman destijds zo zeker was van zijn plekje bij Oranje zorgt ervoor dat de klap nu nog harder aankomt. "Ik trof een enorm teleurgestelde man aan, maar hij was ook verbaasd. Het is een hele bittere pil om te slikken", zei zijn trainer Rogier Meijer tegen De Gelderlander

Begrip voor teleurstelling

Na de bekendmaking geeft bondscoach Van Gaal uitleg over zijn selectie, hoewel hij vooraf zegt niet in te willen gaan op individuele spelers, vertelt hij toch waarom de keuze niet op Cillessen is komen te vallen.

"Het gaat erom of je geleverd hebt in het Nederlands elftal, de vorm van het moment en je omgang in de spelersgroep. Dan kan het zo zijn dat niet altijd de beste spelers worden gekozen, maar bij Jasper is dat niet het geval. Hij is de laatste weken gewoon niet in zijn beste vorm en het WK begint nu."

"Ik snap dat hij teleurgesteld is, dat is logisch. Ieder mens reageert dat op zijn manier af. Hij was de meest ervaren keeper, hij heeft altijd geleverd, maar zit er nu toch niet bij."

Bundesliga-topper ontbreekt

Maar ook voor Mark Flekken is het mislopen van het WK-voetbal een tegenvaller. De sluitpost van SC Freibrug is voor het tweede seizoen op rij basisspeler in de Bundesliga en hield in de laatste 10 wedstrijden maar liefst 5 keer de nul.

Bovendien staat Flekken met zijn ploeg op een knappe derde plaats in de hoogste Duitse competitie. Aangezien de vorm van de dag een van de criteria was waarop Van Gaal zijn spelers heeft geselecteerd, is het des te opmerkelijk dat Flekken buiten de boot is gevallen.

Mark Flekken mocht lange tijd dromen van het WK in Qatar, maar is op het laatste moment toch afgevallen. Foto: Getty Images

Bijlow keert terug

Het afvallen van Flekken en Cillessen betekent dat de overige drie keepers Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow wel tot de WK-selectie behoren. Vooral voor Feyenoord-doelman Bijlow lijkt dat een enorme opluchting, de Rotterdammer werd in de laatste Nations League-duels namelijk niet meer geselecteerd door Van Gaal

De 71-jarige coach lijkt daarmee de goalie genoeg te hebben geprikkeld. De laatste weken groeide Bijlow terug naar zijn topvorm en vooral in het cruciale Europa League-duel van Feyenoord met Lazio blonk de jonge doelman uit.

Ook Remko Pasveer zit, ondanks zijn mindere vorm bij zijn club Ajax, gewoon bij de selectie. Het is soms dus een beetje gissen welke criteria voor Van Gaal zwaarder meewegen dan andere. Pasveer maakte dit seizoen wel een stabiele indruk in de eerste Champions League-wedstrijden met Liverpool en Napoli.

Noppert in Oranje

Voor Andries Noppert verloopt zijn carrière de laatste twee jaar als een sneltrein. Waar de Fries vorig seizoen nog zijn wedstrijden keepte voor Go Ahead Eagles, gaat hij nu met alle sterren mee naar Qatar. In Deventer maakte Noppert het hele seizoen een stabiele indruk, met ludieke spreekkoren als 'Noppert in Oranje' als gevolg.

Ruim een half jaar later zijn die spreekkoren werkelijkheid geworden. Noppert maakte de overstap naar sc Heerenveen en keept daar uitstekend. Zo uitstekend dat Van Gaal een plaatsje heeft ingerruimd voor de 28-jarige keeper. Volgens de oefenmeester is Noppert zelfs de 'enige keeper die op dit moment in vorm is'.

Een duim is zeker op zijn plaats voor Andries Noppert die met zijn WK-selectie een jongensboek waarheid ziet worden. Foto: Getty Images

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

