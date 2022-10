39 namen prijken er op het lijstje van de bondscoach. De opvallendste afwezigen zijn Owen Wijndal, Jerdy Schouten, Hans Hateboer, Joey Veerman en Kjell Scherpen. Spelers kunnen alleen opgeroepen worden voor het WK als zij in de voorselectie zitten, dus de afwezigen kunnen het WK definitief uit hun hoofd zetten.

Wel bij de selectie zitten Xavi Simons, Jeremie Frimpong, Mitchell Bakker, Micky van de Ven en Brian Brobbey die allen nog geen interlands speelde voor Oranje. Brobbey werd in de laatste Nations League-wedstrijd nog wel opgeroepen als de vervanger van de geblesseerde Memphis Depay, maar maakte geen speelminuten.

Het is nog maar de vraag of de topscorer van dit Nederlands elftal het wereldkampioenschap in Qatar gaat halen. De spits maakte, in tegenstelling tot zijn ploeggenoot Frenkie de Jong, nog niet zijn rentree na de opgelopen blessure. Van Gaal gaf eerder aan tot op het laatste moment een plek vrij te houden voor zijn sleutelspeler.

Keepersstrijd

In de strijd voor de keepersplekken verandert er met de voorselectie van de bondscoach niet zoveel. De vijf grootste kandidaten Pasveer, Cillessen, Bijlow, Flekken en Noppert zitten allemaal bij de selectie. Een van hen is dus als beste uit de wetenschappelijke penaltytesten gekomen, die eerder deze maand werden gehouden.

Kjell Scherpen gaf eerder al aan geen enkele strafschop te hebben gestopt tijdens de tests en is dan ook niet als penaltykiller toegevoegd aan de voorlopige WK-selectie. Van de vijf keepers, moet er nog een iemand afvallen tijdens de definitieve selectie.

Definitieve WK-selectie

Op vrijdag 11 november, slechts tien dagen voor het eerste groepsduel van Oranje met Senegal, moet Van Gaal zijn definitieve selectie indienen bij de wereldvoetbalbond FIFA. De groep mag dan nog maar bestaan uit 26 spelers, waarvan dus vier keepers.

Op maandag 14 november verzamelen de spelers zich bij op de KNVB Campus in Zeiste, alvorens zij op dinsdag richting het WK in Qatar vliegen. De eerste wedstrijd in het speelschema voor Nederland is op 21 november.

Voorselectie Nederlands elftal

Doelmannen: Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC Nijmegen), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax)



Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) en Stefan de Vrij (Inter).



Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax) en Guus Til (PSV).

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (Beşiktaş JK).

Waar volg je het WK-nieuws?

