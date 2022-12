Het Nederlands elftal plaatste zich afgelopen zaterdag overtuigend voor de kwartfinale met een 3-1-overwinning op de Verenigde Staten. Aanstaande vrijdag treft het daarom Argentinië, dat zelf Australië met 2-1 naar huis stuurde. Het affiche doet meteen terugdenken aan het duel in 2014 op het WK in Brazilië.

Destijds was Louis van Gaal ook de bondscoach en bereikte hij tegen alle verwachtingen in de halve finale na overwinningen op Spanje, Australië, Chili, Mexico en Costa-Rica. In de halve finale waren de Argentijnen echter net iets te sterk. Tijdens de reguliere speeltijd werd niet gescoord en ook na verlenging stond het nog 0-0. De gemiste strafschoppen van Ron Vlaar en Wesley Sneijder deden Oranje echter de das om.

Ruim acht jaar later krijgt Van Gaal een uitgelezen kans op revanche op de Argentijnen. "Ja, zo beleef ik dat wel. In 2014 waren wij de betere ploeg, wij speelden om te winnen en wisselden daar ook naar. Hopelijk kunnen we dat vrijdag recht zetten", laat de coach weten aan het AD

Ron Vlaar zag in 2014 zijn strafschop gestopt worden door de Argentijnse doelman en oud-keeper van AZ Sergio Romero. Foto: Getty Images

Beide topploegen

Ook Frenkie de Jong gelooft in de kansen van het Nederlands elftal. "Argentinië is natuurlijk een topploeg, maar wij zijn dat ook. Het is lastig om te zeggen hoe we het gaan doen, maar ik heb er wel vertrouwen in. Denk dat het 50/50 is, maar we willen het beter doen dan in 2014, want we willen natuurlijk winnen", vertelt hij aan ESPN.

"We hebben niet gefaald als we geen wereldkampioen worden, natuurlijk niet", gaat Van Gaal verder. "Maar dat wil niet zeggen dat het toernooi al geslaagd is, we willen het hoogst haalbare, daar doen we alles aan."

Oranje lijkt op Brazilië

Van Gaal ziet bovendien gelijkenissen van zijn ploeg met Brazilië, dat maandagavond overtuigend won van Zuid-Korea. "Ik lees dan overal dat hun spel 'sprankelend' was, maar zij doen precies hetzelfde als wij doen. Ze lieten de bal aan Zuid-Korea en vrijwel alle doelpunten vielen uit omschakeling naar balbezit."

"Of zoals jullie dat liever noemen, counters. Blijkbaar zien veel mensen die gelijkenissen niet, ja het ziet er leuk uit, want de uitvoering is vaak goed. Maar het idee is gelijk aan die van ons", legt Van Gaal uit.

Vinícius Júnior, Neymar en Lucas Paquetá voeren een van de vele ingestudeerde dansjes uit. Foto: Getty Images

Eenheid kan doorslag geven

Volgens Van Gaal kan de eenheid van het team uiteindelijk wel eens de doorslag gaan geven tegen Argentinië. Afgelopen maandag genoten de spelers en staf samen van hun vrije dag tijdens een boottocht op een luxe schip.

"Het was fantastisch. Hoe deze jongens met elkaar omgaan, de spirit in dit team, dat heb ik zelden meegemaakt. Ik zit daar echt van te genieten. Natuurlijk zijn er landen met ontzettend veel individuele kwaliteit, maar ik denk dat wij nog steeds het beste team kunnen zijn op dit toernooi. Met een goed tactisch plan en een goede uitvoering."

Het Nederlands elftal begint aanstaande vrijdag om 20:00 uur aan zijn revanchepoging tegen de Argentijnen. De kwartfinale wordt gespeeld in het Lusail Iconic Stadion waar ook de finale wordt afgewerkt.

