Tijdens de persconferentie, die traditioneel een dag voor de wedstrijd wordt belegd, is Van Gaal vol lof over de Zuid-Amerikanen. "Ze hebben gewiekstere, slimmere spelers, dus dat maakt het een lastigere wedstrijd dan de eerste. Ik denk dat zij nog beter georganiseerd zijn dan Senegal."

Vaste rechtsback Denzel Dumfries sluit zich bij de woorden van zijn trainer aan. "Ecuador is een hele goede ploeg, dat hebben we allemaak kunnen zien tegen Qatar. Het is een fysieke ploeg en we weten dan ook wat we morgen kunnen verwachten."

Ecuador won de openingswedstrijd van dit WK overtuigend van gastland Qatar. Fenerbache-spits Enner Valencia was afgelopen zondag de grote man bij de Ecuadorianen met twee knappe goals.

Enner Valencia maakt het allereerste doelpunt van dit WK in Qatar vanaf de strafschopstip. Foto: Imago

Kaarten niet op tafel gooien

Over de opstelling geeft Van Gaal ondanks een aantal pogingen van de aanwezige journalisten weinig prijs, ook niet over of Memphis Depay fit genoeg is om vanaf de start te verschijnen. "Ik ga mijn kaarten niet zomaar op tafel gooien", verklaart de bondscoach.

"Ik vind Ecuador een hele lastige tegenstander, dus ik ga niet zeggen wie wel en wie niet start. Ik weet bijvoorbeeld ook nog niet of Enner Valencia meedoet en dat scheelt voor ons een slok op een borrel." De verwachting is echter wel dat Memphis in de basis begint, Vincent Janssen neemt daardoor plaats op de bank.

Geen Nederlands statement

De bondscoach gaat ook voor de laatste keer nog eens in op de politieke kant van het WK voetbal in Qatar. Een eerdere persconferentie van Davy Klaassen hintte voorzichtig naar een statement op basis van het Duitse voorbeeld, waar de spelers een hand voor de mond deden tijdens de teamfoto.

"We maken geen statement. Na afgelopen donderdag hebben we een punt gezet achter de politieke kwesties. Wij gaan het doel om wereldkampioen te worden niet laten verpesten door de FIFA of welke organisatie dan ook", is Van Gaal stellig.

Niet op televisie, wel op foto's: elf Duitsers met een hand voor hun mond Foto: Getty Images

