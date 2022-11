Het Nederlands elftal stelde afgelopen vrijdag zwaar teleur met matig spel en slechts een gelijkspel tegen Ecuador. In de derde groepswedstrijd van Oranje tegen Qatar krijgen de spelers een kans om zichzelf te herpakken, maar bondscoach Louis van Gaal verwacht geen makkelijke wedstrijd.

"Alle WK-wedstrijd zijn moeilijk", benadrukt Van Gaal. "Vaak zijn er hele kleine overwinning en hetzelfde geldt voor Qatar. Zij spelen net als wij in een 5-3-2-systeem en dan krijg je dus meer een schaakwedstrijd. Dat is niet altijd leuk om naar te kijken, maar wel een manier om naar de volgende ronde te komen."

Frenkie de Jong, die naast de bondscoach mocht plaatsnemen tijdens de persconferentie, was het eens met de woorden van zijn trainer. "Alle ploegen op dit toernooi zijn goed georganiseerd en fysiek in orde. Iedere wedstrijd kan lastig worden, dat heb je al kunnen zien."

Groepswinst en wereldkampioen

Bij een overwinning op het gastland lijkt Nederland vrijwel zeker te zijn van groepswinst, tenzij Ecuador op hetzelfde tijdstip morgen met grote cijfers weet te winnen van Senegal. Op dit moment staat Oranje echter precies gelijk met de Zuid-Amerikanen.

Volgens de bondscoach is het winnen van de groep wel iets dat speelt. "Tijdens de wedstrijd ben ik natuurlijk altijd op de hoogte van Ecuador-Senegal en ik ga ook maatregelen nemen die daarvoor in aanmerking kunnen komen, maar als je wereldkampioen wilt worden dan moet je iedereen verslaan."

Dat Van Gaal wereldkampioen wil worden, sprak hij ook op deze persconferentie nog maar eens uit. "Als je dat doel niet benoemt dan is dat niet de juiste manier. Het is goed om te denken dat je de wereldtitel wilt winnen. Ik heb nooit gezegd dat we dat ook daadwerkelijk wereldkampioen gaan worden, maar dat we kans hebben. Daar zijn de spelers ook van overtuigd geraakt."

Stand Groep A

1. Nederland - 4 punten (+2)

2. Ecuador - 4 punten (+2)

3. Senegal - 3 punten (+0)

4. Qatar - 0 punten (-4)

Waar volg je het WK-nieuws?

