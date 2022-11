Kort na rust lukt het de man om het veld te betreden in het Lusail Iconic Stadion, waar ook de finale wordt gespeeld. In zijn handen draagt hij een regenboogvlag, bovendien draagt de activist een shirt met op de voorkant 'Save Ukraine' en op de achterkant 'Respect for Iranian Woman'.

De voorzijde van het shirt verwijst vanzelfsprekend naar de nog steeds woedende oorlog in Oekraïne met Rusland. Het gevraagde respect voor Iraanse vrouwen is een statement naar aanleiding van de aanhoudende protesten in Iran tegen het strenge regime.

De jonge Mahsa Amini werd eerder dit jaar om het leven gebracht door mishandeling van de Iraanse politie, de reden voor de aanhouding was het niet juist dragen van haar hoofddoek. Eerder protesteerden ook het Iraanse voetbalelftal op het WK al tegen het thuisland door niet mee te zingen met het volkslied

De veldbestormer in een sprintduel met een beveiliger. Foto: Getty Images

Regie alert

De man probeerde weg te rennen van de laat reagerende security-medewekers en liet daarbij zijn regenboogvlag op het veld vallen. Deze werd door scheidsrechter Alireza Faghani opgeraapt en naar de kant gebracht, maar de regie probeerde dit zoveel mogelijk buiten beeld te houden.

De man werd vervolgens door twee beveiligers uit het stadion gedirigeerd. Het is nog niet bekend welke sancties er boven het hoofd van de veldbestormer hangen. Eerder verbood de FIFA zeven landen - waaronder Nederland- om een OneLove-band te dragen tijdens de WK-wedstrijden in Qatar.

