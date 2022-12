Hoewel Oranje in de rust tegen de Verenigde Staten met 2-0 voorstond, was Louis van Gaal niet tevreden over het spel in balbezit. Hij besloot dan ook een dubbele wissel door te voeren door Davy Klaassen en Marten de Roon te vervangen door Steven Bergwijn en Teun Koopmeiners.

Bergwijn ziet zijn prestaties in de tweede helft beloond worden met een plekje in de spits naast Memphis Depay. De Roon behoudt zijn basisplek tegen Argentinië vermoedelijk wel, dat betekent dat Koopmeiners opnieuw zijn kans moet gaan afwachten in Qatar.

De basisplaats voor Bergwijn betekent dat Oranje-topscoorder Cody Gakpo een plekje terugschuift en vanaf de nummer 10-positie gaat spelen, net als tijdens de tweede helft tegen de Verengide Staten. Gakpo staat met doelpunten tegen Senegal, Ecuador en Qatar tweede op de topscorerslijst van het WK in Qatar.

Van Gaal wil tijdens deze kwartfinale revanche halen op de verloren halve finale op het WK in 2014. Foto: Getty Images

Uitblinkende wingbacks

Het middenveld en de verdediging blijft intact na de 3-1 zege in de achtste finale. Dat betekent dat Frenkie de Jong wordt vergezeld door De Roon en dat de uitblinkers tegen de Verenigde Staten, Daley Blind en Denzel Dumfries weer voor gevaar moeten zorgen vanaf de wingbacks.

Het centrale trio Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké speelt dus voor de vierde keer op rij naast elkaar in het hart van de defensie. Bondscoach Van Gaal lijkt ook geen verrassende dingen van plan in het doel, Andries Noppert blijft onder de lat staan en gaat zijn vijfde interland spelen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; F. De Jong, De Roon, Gakpo; Bergwijn, Memphis.

Zeven spelers zonder speeltijd

Van Gaal gunde dit toernooi 19 spelers al speeltijd in Qatar, maar dat betekent dat zeven Oranje-spelers nog steeds op hun eerste minuten wachten tijdens dit wereldkampioenschap. Twee daarvan zijn logische namen, de reservekeepers Justin Bijlow en Remko Pasveer komen normaal gezien alleen bij een eventuele blessure van Noppert in actie.

Ook Luuk de Jong, Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong, Noa Lang en Tyrell Malacia hopen echter om voor het eerst in actie te komen tegen Argentinië. Voorlopig lijkt Wout Weghorst echter de voorkeur te krijgen als aanvallende impuls in plaats van PSV-spits De Jong.

De backs Jeremie Frimpong en Tyrell Malacia wachten nog op hun eerste speelminuten in Qatar. Foto: Getty Images

Argentijnse twijfelgevallen spelen

Aan de kant van Argentinië zijn natuurlijk alle ogen gericht op Lionel Messi. De ster van Paris Saint-Germain lijkt topfit en scoorde dit toernooi al drie keer. Die fitheid is echter geen vanzelfsprekend bij een aantal ploeggenoten van Messi, vooraf werden Ángel Di María en Rodrigo de Paul gezien als twijfelgevallen. Lautaro Martínez en Papu Gomez lijken het duel sowieso te missen.

De Paul werkte afgelopen donderdag echter gewoon de training af op het trainingscomplex van Argentinië en lijkt dus te gaan spelen tegen Nederland. Ook Di María is op tijd fit en komt in actie tegen zijn oud-coach van Manchester United, die hij onlangs nog de ' slechtste trainer waar hij ooit mee heeft gewerkt ' noemde.

Vermoedelijke opstelling Argentinië: E. Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Álvarez.

