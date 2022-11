Er was veel kritiek op het vertoonde spel van Oranje tegen Ecuador. Kansen werden er nauwelijks gecreëerd en dit was ook terug te zien in de statistieken van de Nederlanders. Met een historisch lage expected goals - een variabele die meet hoeveel goals er op basis van doelpogingen verwacht zouden mogen worden - van 0,07 verwachtte men wellicht aanvallende wissels.

Bondscoach Louis van Gaal ziet dat naar alle waarschijnlijkheid toch anders. Hij vertelde in de persconferentie van maandag eerder een ' schaakwedstrijd ' te verwachten tegen de Qatarezen en kiest met Marten de Roon voor een defensieve middenvelder naast Frenkie de Jong.

Ad

Het middenveld wordt verder gecompleteerd door Cody Gakpo die een linie terugschuift. De aanvaller van PSV - die inmiddels al op twee WK-doelpunten staat - stond tegen Ecuador nog in de spits naast Steven Bergwijn geposteerd, maar die is het slachtoffer geworden van zijn eigen vormdip.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Oranje met Memphis in de basis op jacht naar ticket achtste finales EEN UUR GELEDEN

PSV-aanvaller Cody Gakpo staat al op twee doelpunten tijdens het WK voetbal in Qatar. Foto: Getty Images

Rentree in basis

Bergwijn begon voortvarend aan het seizoen bij zijn nieuwe club Ajax, maar raakte zijn vorm in de aanloop naar het WK kwijt en ook in de eerste twee groepsduels kon de aanvaller niet overtuigen. Zijn plek wordt tegen Qatar ingevuld door Vincent Janssen, die ook de eerste groepswedstrijd mocht beginnen.

Door de wisselingen op het middenveld en in de aanval is ook Davy Klaassen zijn basisplaats kwijtgeraakt. Gakpo speelt tegen Qatar als aanvallende middenvelder en Memphis Depay vormt samen met Janssen het spitsenduo. Het is de eerste basisplek voor de spits van FC Barcelona sinds het Nations League-duel van Nederland met Polen op 22 september.

Wanneer Nederland de wedstrijd tegen Qatar winnend afsluit is plaatsing voor de achtste finales op het WK een feit. Tenzij Ecuador zijn laatste groepswedstrijd met ruime cijfers van Senegal wint, gaat Oranje bovendien als groepswinnaar door. De aftrap tussen Nederland en Qatar is vanmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Verwachte opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, De Roon, Gakpo; Memphis, Janssen.

Stand Groep A

1. Nederland - 4 punten (+2)

2. Ecuador - 4 punten (+2)

3. Senegal - 3 punten (+0)

4. Qatar - 0 punten (-4)

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | WK-organisatie huurde Libanezen in voor 'harde kern' Qatar 3 UUR GELEDEN