Bij een overwinning en een gunstig resultaat in het andere duel tussen Qatar en Senegal kan Nederland zich na de tweede wedstrijd al plaatsen voor de achtste finale in Qatar. Met zes punten uit twee wedstrijden kan het eigenlijk niet meer mis gaan. Het spel tegen Senegal was - ondanks de 2-0-overwinning - echter niet overtuigend en dus besluit Van Gaal een aantal aanpassingen door te voeren.

Een opvallende naam in de opstelling tegen Senegal was Matthijs de Ligt. De afgelopen wedstrijden was het namelijk Jurriën Timber die de voorkeur kreeg als rechter centrale verdediger in de Oranje-defensie. De Ligt had het lastig in de eerste groepswedstrijd. Hij verloor vaak zijn duels tegen de rappe Ismaïla Sarr en liep in de tweede helft zelfs tegen een gele kaart aan.

De matige prestatie zorgt er dan ook direct voor dat de Bayern-verdediger zijn basisplaats al kwijt is. Timber wordt geacht wat sneller en wendbaarder te zijn en dat is nodig tegen een Ecuador dat de gehele wedstrijd op de counter lijkt te gaan loeren, maar dat is niet de enige wijziging van Van Gaal.

Davy Klaassen juicht nadat hij het duel van Oranje met Senegal in het slot heeft gegooid. Foto: Getty Images

Klaassen beloond

Ajax-middenvelder Davy Klaassen zorgde als invaller tegen Senegal voor de beslissing en ziet zijn doelpunt waarschijnlijk beloond worden met een basisplek tegen Ecuador. Klaassen hintte in de persconferentie van woensdag zelf al voorzichtig naar een basisplaats en het feit dat hij mocht plaatsnemen achter de microfoons geeft wellicht ook al het een en ander prijs.

De wisseling op het middenveld gaat ten koste van Vincent Janssen. De bondscoach ziet in Klaassen geen creative speler, maar een harde werker en gaat dat compenseren met het doorschuiven van Cody Gakpo. De maker van de 1-0 tegen Senegal schuift een positie door en gaat naast Steven Bergwijn in de spits spelen.

Memphis als invaller

Dat betekent dat Oranje-topscorer Memphis Depay nog altijd vanaf de bank moet toekijken. De spits van FC Barcelona vindt zichzelf al een tijdje fit genoeg om vanaf het begin te spelen, maar Van Gaal heeft besloten Memphis dit toernooi rustig wedstrijdfit te laten worden. De rest van de basis blijft staan en dat betekent dat Andries Noppert zijn tweede interland gaat keepen.

De wedstrijd tussen Nederland en Ecuador begint vrijdagmiddag om 17:00 uur Nederlandse tijd. De Algerijn Mustapha Ghorbal is de scheidsrechter in het Khalifa International Stadion in Doha. Ghorbal floot nog nooit eerder een duel van Oranje. Drie uur eerder speelt Qatar in dezelfde groep A tegen Senegal.

Verwachte opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, Berghuis, Klaassen; Gakpo, Bergwijn.

