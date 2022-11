De meest opvallende beslissing van bondscoach Louis van Gaal lijkt de keuze voor Andries Noppert in het doel. Vooraf leken Remko Pasveer en vooral Justin Bijlow de meeste kans te maken op de status als eerste doelman, maar volgens Voetbal International gaat de 28-jarige Fries zijn debuut maken op dit WK.

Vorig seizoen zat Noppert nog een half seizoen op de bank bij zijn toenmalige Go Ahead Eagles. Niet veel later werd hij de eerste keuze voor de Eredivisie-club en verdiende hij deze zomer een transfer naar sc Heerenveen. Daar ontwikkelt hij zich snel, maar eerste doelman op een WK voetbal had niemand voor mogelijk gehouden.

Ad

De sluitpost hield dit seizoen in de Eredivisie zes keer de nul, een keer minder dan Feyenoord-doelman Bijlow. Noppert speelde nog geen enkele interland voor Nederland. In de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België zat hij wel al bij de selectie, maar maakte nog geen minuten.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | KNVB zwicht onder druk FIFA, Van Dijk draagt OneLove-band niet 3 UUR GELEDEN

Andries Noppert was begin dit jaar nog doelman van Go Ahead Eagles. Foto: Getty Images

Ervaring boven jeugdigheid

De verdediging van het Nederlands elftal tegen Senegal leek wel redelijk vast te staan. Van Gaal speelde al een aantal keer met de vaste defensie, maar lijkt te kiezen voor Matthijs de Ligt als vervanger van Jurriën Timber. Ook aanvoerder Virgil van Dijk en Nathan Aké lijken zich op te mogen maken voor hun WK-debuut.

Op de linksbackpositie lijkt de bondscoach te kiezen voor de ervaring van Daley Blind, waardoor Tyrell Malacia genoegen moet nemen met een plaatsje op de bank. Op rechts is Denzel Dumfries op tijd klaargestoomd om fit in de basis te beginnen.

Creatief middenveld

In de persconferentie van zondag liet Van Gaal al doorschemeren dat Cody Gakpo de nummer-tien-positie gaat innemen tegen de Afrikaanse kampioen. Verder is ook sleutelspeler Frenkie de Jong verzekerd van een basisplaats. Het grootste vraagteken vooraf is wie de rol naast De Jong mag vervullen.

Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Steven Berghuis zijn op papier de drie logische kandidaten voor die positie en laatsgenoemde lijkt voorlopig de strijd te hebben gewonnen. De middenvelder van Ajax verkeert in een prima vorm en moet - wanneer De Jong wordt vastgezet - voor de nodige creativiteit op het middenveld zorgen.

Steven Berghuis in duel met België-middenvelder Kevin de Bruyne. Foto: Getty Images

Janssen vervangt Memphis

Het is nu al een week bekend dat Memphis Depay niet in de basis gaat starten. Van Gaal vindt dat - ondanks zijn opvallende fitheid - Memphis eerst wedstrijdritme op moet doen om vanaf de eerste minuut te kunnen starten. Vincent Janssen wordt zijn vervanger, Van Gaal is zeer tevreden met de spits van Royal Antwerp.

Naast Janssen begint ook Steven Bergwijn in de basis. De aanvaller van Ajax zit in een vormdip bij zijn club, maar liet in de laatste Eredivisie-wedstrijd tegen FC Emmen met een fraaie goal zien het nog wel in zich te hebben. In het Nederlands elftal heeft Bergwijn de afgelopen periodes altijd 'geleverd' en dus krijgt hij tegen Senegal opnieuw een kans.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, Berghuis, Gakpo; Janssen, Bergwijn.

Waar volg je het WK-nieuws?

Het Nederlands elftal speelt vandaag om 17:00 zijn eerste groepswedstrijd op dit WK tegen Senegal. Volg al het nieuws rondom Oranje en dit WK in Qatar via Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Ecuador wint openingsduel met gastland, Enner Valencia uitblinker 5 UUR GELEDEN