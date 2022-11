Memphis Depay speelde zijn laatste wedstrijd op 22 september in het Nations League-duel met Polen, toen hij met een blessure het veld moest verlaten. Bondscoach Louis van Gaal heeft toch een plekje ingeruimd voor zijn topscorer.

"Hij is nog steeds niet herstelt, dus dat is eigenlijk tegen mijn visie. Maar hij is zo belangrijk geweest voor deze groep, als speler en als mens dat ik een plaats voor hem heb vrijgemaakt", vertelt Van Gaal in de persconforentie rond de WK-selectie.

"Daar heb ik niet over getwijfeld, want hij is medisch fit. Ik moet hem wel gaan opbouwen, want hij kan niet zomaar direct weer spelen. Alleen hij is zo belangrijk dat ik dat op de koop toeneem."

Opvallende vervanger

De bondscoach sluit het uit dat Memphis in de eerste wedstrijd tegen Senegal gaat starten. "Hij gaat niet beginnen, dat weet ik nu al, maar hij kan wel invallen. Dat is al een risico die we lopen als groep, omdat hij onze topscorer en koning van de assist is."

Van Gaal geeft ook al prijs wie de vervanger van de Barcelona-spits wordt. "Als Depay niet speelt, dan staat Vincent Janssen in de basis. Dat is voor jullie misschien een verrassing, maar voor mij niet."

Royal Antwerp FC

Janssen werd eerder dit jaar na een lange afwezigheid weer eens opgeroepen voor Oranje. Destijds stond de centrumspits nog onder contract bij het Mexicaanse Monterrey. In de Nations League was Janssen in 3 wedstrijden goed voor 2 assists, tot scoren kwam hij in zijn tweede periode nog niet.

In de zomer maakte Janssen de overstap naar Royal Antwerp FC. Onder de Nederlandse coach Mark van Bommel veroverde hij snel een basisplaats en met 8 doelpunten is hij een van de redenen voor de knappe tweede plaats van de Belgische formatie.

Scoutingvergaderingen

Van Gaal wilde tijdens de persconferentie niet veel loslaten over de individuele keuzes rondom spelers. Wel probeerde hij het proces rondom de selectie uitleggen. "Dat is zeker niet eenvoudig geweest. We hebben iedere dinsdag een scoutingvergadering gehad, met twaalf mensen en daar zijn ook notulen van gemaakt."

"Die notulen in combinatie met de wedstrijdbeelden, de verslagen van de scouts en de visie staf zorgen ervoor dat we een selectie hebben kunnen maken. In mijn periode zijn meer dan zestig spelers gevolgd, allemaal door meerdere scouts, zodat er geen eenzijdig beeld ontstond."

Bij de uiteindelijke selectie waren de scouts echter niet aanwezig. "Alleen Edgar Davids, Daley Blind, Louis van Gaal, dokter Edwin Goedhart en fysiotherapeut René Wormhoudt waren bij het beslissingsmoment aanwezig", legt de bondscoach uit.

