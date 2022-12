Het WK voetbal werd van de zomer verplaatst naar de winter omdat de temperatuur dan een stuk aangenamer is en om ervoor te zorgen dat spelers niet alsnog oververhitten, wordt in de stadions gebruik gemaakt van airconditioning.

Met succes. Er zijn geen klachten genoteerd van voetballers die het te warm vonden en daarom niet goed konden presteren, al werden er wel spelers verkouden. De Braziliaan Antony gaf aan niet topfit te zijn , terwijl ook Frenkie de Jong verkouden was. Zowel Antony als De Jong kon ‘gewoon’ spelen.

Airconditioning

Het succesvol koelen van sporters en supporters, plus het algemene succes van de WK-organisatie nopen Qatar om verder te kijken. Er zijn weinig evenementen die kunnen wedijveren met de orde van grootte van het WK, maar de Zomerspelen is zo’n prestigieus evenement en er borrelt interesse.

Als het zo ver komt en er daadwerkelijk een bid wordt gedaan, geldt de warmte natuurlijk net zo goed als nadeel, maar daar denkt ingenieur Saud Abdulaziz Abdul Ghani, ook wel bekend als ‘Dr Cool’, een oplossing voor te hebben: de airco in de stadions kan zelfs worden toegepast op een olympische marathon.

Doha was al in de running voor de Zomerspelen van 2016 en 2020. Als wordt besloten om een nieuwe poging te wagen, kan het haast niet anders of de aanhouder wint en krijgt de organisatie toebedeeld. “Het koelen is redelijk goed te doen. Als het gaat om de technologie achter de airconditioning is niets onmogelijk. De terugkoppeling die ik ontvang uit de stadions, is positief”, aldus Saud tegenover AFP.

Zonne-energie

“Ik weet niet of we voor een marathon hele stroken of straten gaan koelen, maar je kunt denken aan bepaalde airco-stations die telkens staan opgesteld om atleten op temperatuur te houden. Laten we afwachten en zien wat er gebeurt. Neem van mij aan dat we ons bewezen hebben. De technologie bestaat en we kunnen het opnieuw doen, al heeft nog niemand me gevraagd.”

Critici wijzen erop dat dit een verspilling is van energie, maar Saud brengt hier tegenin dat de zonne-energie die Qatar opwekt het verbruik ruimschoots overstijgt. Wellicht hoeft een olympische marathon in Doha dan niet om middernacht te beginnen, zoals het geval was in 2019 tijdens het WK atletiek.

