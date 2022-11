Er ging een siddering door de Johan Cruijff Arena toen recent tijdens Ajax - PSV (1-2) maar liefst acht minuten blessuretijd werd bijgetrokken, door Danny Makkelie. Wellicht betrof dit slechts een voorbode, want arbiter Makkelie wordt op het WK door de FIFA zelfs geïnstrueerd om extra scherp te zijn op het bijtrekken van de juiste hoeveelheid blessuretijd.

Engeland - Iran (6-2) duurde maar liefst een halfuur langer, Verenigde Staten - Wales (1-1) duurde 104 minuten en Senegal - Nederland (0-2) ging ook door de grens van honderd minuten voetbal. Hoe kan dat plotseling? Voormalig arbiter en huidig FIFA-scheidsrechtersbaas Collina kondigde voor de aftrap van het WK al aan dat er volop blessuretijd zou worden bijgetrokken.

Zuivere speeltijd en VAR-ingrepen

“We hebben tijdens het WK 2018 in Rusland al geprobeerd om zo accuraat mogelijk blessuretijd toe te voegen en nu zetten we een nieuwe stap”, aldus Collina in gesprek met ESPN. “We hebben iedereen duidelijk gemaakt: wees niet verbaasd als je de vierde man een bord omhoog ziet houden waarop zeven, acht, negen of zelfs tien minuten staat als extra speltijd.”

“Als je meer zuivere speeltijd wilt, moet je bereid zijn om zoveel blessuretijd als nodig toe te voegen. Ga voor het gemak uit van een wedstrijd waarin drie keer wordt gescoord. Een doelpunt wordt gevierd en dat kost tijd, zoiets kan wel anderhalve minuut duren. Als er dan drie doelpunten vallen, ben je al vijf of zes minuten verder.”

“Wij dragen de arbitrage – via de vierde man – op om zeer nauwkeurig bij te houden hoelang het spel stilligt. En dan heb ik het nog niet eens over VAR-ingrepen, die vallen hier nog buiten. Maar ook die tijd wordt zeer precies bijgehouden in het VAR-kantoor. Uiteindelijk is het de vierde official die bepaalt hoeveel blessuretijd er precies wordt gespeeld.”

Getafe

De FIFA hoopt hiermee situaties als tijdens de ontmoetingen tussen Ajax en Getafe te voorkomen. Ajax trof de Spaanse ploeg tijdens seizoen 2019/2020 in het Europa League-toernooi en tijdens die duels werd nauwelijks gevoetbald, vooral vanwege het vele misbaar en theater bij spelers van Getafe. De zuivere speeltijd gemeten over de heenwedstrijd bedroeg slechts 42 minuten.

Er werd toen nauwelijks blessuretijd bijgetrokken, maar op het WK in Qatar is dat dus anders. Daar kan de teller flink oplopen. Zo kan het gebeuren dat tijdens de net gestarte eindronde van 2022 al enkele van de langste WK-helften ooit zijn gespeeld, zelfs zonder dat er door ploegen overdreven tijd werd gerekt.

