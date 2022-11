Het WK voetbal voorspelspel van Eurosport werkt als volgt: voorspel eerst de eindstanden van de acht groepen. Wat je ook voorspelt, jij mag daar sowieso door met de knockout-fase om ook het vervolg van Qatar 2022 te voorspellen. Je stelt op die manier jouw eigen ‘road to the final’ in Lusail samen en nomineert de nieuwe wereldkampioen!

Vanaf de knockout-fase wordt het écht interessant omdat vanaf dat moment niet alleen het voorspellen van de juiste winnaar, maar ook het vooraf invoeren van de juiste uitslag (extra) punten oplevert. Zodra het er in Qatar echt om begint te spannen, geldt hetzelfde in ons voorspelspel! Klik hier om je voorspellingen in te vullen

Speel tegen familie en vrienden

Iedere juiste voorspelling levert uiteraard punten op en hoe verder het toernooi vordert, des te meer impact een goede of foute voorspelling heeft. Neem het op tegen familie of vrienden in subleagues die je zelf kunt aanmaken om te laten zien wie het meeste voetbalverstand heeft.

Ook kun je natuurlijk je positie in het algemene, wereldwijde klassement constant in de gaten houden, om te kijken hoe goed je presteert in de mondiale strijd, die ontbrandt dankzij de vele volgers van Eurosport in alle verschillende markten.

Alle regels en extra uitleg vind je rondom het doen van jouw WK-voorspellingen. Klik hier om te beginnen

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

