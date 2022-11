Tijdens het interview loopt Salman samen met ZDF-presentator Jochen Breyer over straat in de Qatarese hoofdstad Doha. Op een gegeven moment begint Salman, die als oud-voetballer een officiële vertegenwoordigende functie heeft op dit WK, zelf over homoseksualiteit.

"Het belangrijkste is dat iedereen hier geaccepteerd wordt, maar je moet ook onze regels accepteren. Homoseksualiteit is haram. Ik ben geen erg strenge Moslim, maar waarom is het Haram? Omdat het een beschadiging van het verstand is", aldus de ambassadeur.

Nadat Salman deze uitspraken doet, grijpt een official van de FIFA snel in en wordt het interview stilgelegd. De ZDF heeft dan echter de beelden al en dus werden deze ook uitgezonden. Homoseksualiteit is één van de vele hete hangijzers rondom dit WK voetbal in Qatar. Het is er bij wet verboden en dus heerst er bij spelers en fans de angst dat mensen van de LHBTIQ+-gemeenschap niet geaccepteerd zullen worden in het oliestaatje en zelfs gevaar lopen.

Naast de grote zorgen rondom de homofobe wetten en mindset van de Qatari, zijn ook andere mensenrechtenschendingen reden van veel ophef rondom het WK in Qatar. Duizenden arbeiders kwamen om het leven bij het bouwen van de stadions en inmiddels is zonneklaar dat het organisatie verkregen is met behulp van corruptie. Zelfs oud FIFA-voorzitter Sepp Blatter geeft inmiddels toe dat het WK in Qatar een vergissing is.

