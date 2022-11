Het was een fraai gezicht, duizenden Qatarese fans probeerden hun land naar de overwinning te schreeuwen tegen Ecuador en Senegal, maar juichten zij wel echt voor het thuisland? De tatoeages op de armen en benen van de luidruchtige 'harde kern' geven het antwoord weg. In de Golfstaat zijn dergelijke uitingen namelijk zeldzaam en ongewenst.

Na de toewijzing van het WK aan Qatar ontstond er vanuit het gastland een plan. Het land staat namelijk niet bekend om zijn voetbalcultuur, in de nationale competitie is weliswaar veel geld beschikbaar, maar zelden worden er supportersaantallen van boven de duizend behaald.

De support voor het nationale elftal leek dan ook gering te worden en dat liet de WK-organisatie niet zomaar gebeuren. Daarom werden honderden Libanese voetbalfans, van de lokale voetbalclub Nejmeh, gerekruteerd om in hoofdstad Beiroet een video te maken die de sfeer van een supportersgroep nabootste. In de beelden zijn honderden fans te zien die zingen, wordt er vuurwerk afgestoken en zijn er grote spandoeken te zien.

Qatarese fans tijdens Qatar-Senegal. Foto: Getty Images

Generale repetitie in oktober

Bovendien werd vanuit Turkije een 'capo' ingevlogen, dat is de leider van de harde kern die vaak de liederen inzet. De capo werd geselecteerd vanuit de harde kern van de Turkse club 'Galatasaray', die bekend staan om zijn fanatieke aanhang en support in en buiten het stadion, maar de Libanese fans weigerden de Turkse steun aan te nemen.

Via mond-tot-mondreclame kregen steeds meer Libanese fans lucht van het Qaterese plan tijdens het WK. Een enorm aantal jonge, Libanese fans kregen daarna ook een deal aangeboden met gratis vlucht, accomodatie, wedstrijdtickets, eten en een kleine extra bijdrage. Alles dus in ruil voor wat echte voetbalsfeer tijdens de wedstrijden van Qatar.

In oktober kwamen de eerste fans aan in Qatar om de ingestudeerde acties te oefenen en de nieuw geschreven liedjes voor het eerst te repeteren. Bovendien moesten alle Libanezen het volkslied van Qatar uit hun hoofd leren. Dat er zoveel jonge Libanezen op het voorstel ingingen is niet zo gek, de werkloosheid onder jongeren is in Libanon ruim 30 procent.

Libanezen, Egyptenaren, Algerijnen en enkele Syriërs

De groep van Libanezen werd aangevuld met fans uit andere landen. Uiteindelijk ontstond er een supportersclub van rond de 1.500 fans bestaande uit Libanezen, Egyptenaren, Algerijnen en een paar Syriërs. Volgens de New York Times , die met een aantal van deze ingehuurde 'ultra's' sprak, was geld niet de enige drijfveer.

"Het is een droom voor ons om naar een WK te gaan en het is onze plicht om een Arabisch land te ondersteunen. We delen dezelfde taal, dezelfde cultuur en we willen de wereld iets bijzonders laten zien. Je zult iets bijzonders zien", klonk het.

Alleen groepsfase

En dus waren tijdens het openingsduel van Qatar met Ecuador en in de tweede wedstrijd tegen Senegal 1.500 fanatieke Qatarese supporters te zien op de tribunes. Ze zongen het volkslied, juichten de spelers toe en droegen T-shirts met daarop aanmoedigingen voor het gastland.

Qater verloor, ondanks de steun, beide wedstrijd en is inmiddels al uitgeschakeld op het eigen WK voetbal. "Ik ben natuurlijk niet blij", vertelt Ahmed, een Egyptenaar die zich bij de ultra's had gevoegd. "We zijn een groep Arabische mensen die hier werken om Qatar te steunen. Als we in Engeland zouden werken, hadden we hen ook gesteund", legt hij uit.

De ingehuurde fans krijgen alleen de wedstrijden vergoed in de groepsfase. Dinsdag om 16:00 uur speelt het Nederlands elftal hun laatste groepswedstrijd tegen Qatar. We kunnen dan in het Al Bayt Stadion nog een keer genieten van de goed getrainde Qaterese harde kern.

