Nederland komt geweldig uit de startblokken in zijn tweede groepsduel van dit WK. Al in de zesde minuut krijgt Cody Gakpo de bal aangespeeld van Davy Klaassen, de aanvaller van PSV knalt ongenadig hard met links de 1-0 tegen de touwen. Een bliksemstart voor de mannen van bondscoach Louis van Gaal.

Na de goal zakt het niveau echter weg bij Oranje, het initiatief verschuift naar de Ecuadorianen en voorzichtig worden de Zuid-Amerikanen ook steeds gevaarlijker. Vooral via links is Ecuador gevaarlijk en dat is vooral te danken aan Brighton-linksback Pervis Estupiñán.

In de extra tijd van de eerste helft denkt Ecuador zelfs op voorsprong te komen, maar Porozo staat hinderlijk buitenspel voor de neus van Andries Noppert - die zijn tweede interland keept - en na een extra check bij de videoscheidsrechter wordt het doelpunt afgekeurd.

PSV-aanvaller Cody Gakpo staat al op twee treffers tijdens het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Ecuador op gelijke hoogte

De serieuze, Ecuadoriaanse waarschuwingen waren blijkbaar niet serieus genoeg, want na de rust ontstaat opnieuw hetzelfde spelbeeld in deze wedstrijd in groep A. In de 49e minuut krijgt Oranje dan ook het deksel op de neus. Andries Noppert verwerkt een hard schot van Estupiñán niet goed genoeg en Enner Valencia kan zijn derde WK-doelpunt in open doel tikken.

Nederland lukt het maar niet om de grip op de wedstrijd te heroveren en na een klein uur spelen komt het zelfs bijna op achterstand als de rappe buitenspeler Gonzalo Plata hard de lat raakt. In de rust is Memphis Depay ingevallen voor de tegenvallende Steven Bergwijn, maar ook hij weet het tij in het begin van de tweede helft niet te keren.

Na 70 minuten voert Van Gaal zijn tweede wissel door, Steven Berghuis komt in het veld voor Davy Klaassen, die na zijn goal tegen Senegal een basisplaats had verdiend. Ook met de middenvelder van Ajax komt het Nederlands elftal nauwelijks tot kansen, een hopeloos afstandsschot van Teun Koopmeiners is het grootste wapenfeit.

Kansen blijven uit

Nederland wil dan wel op zoek naar de voorsprong, maar weet ook dat het met een gelijkspel nog steeds de beste papieren heeft op groepswinst. Van Gaal wisselt wel, Marten de Roon en Wout Weghorst komen voor Cody Gakpo en Teun Koopmeiners. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd ziet Ecuador zijn topscorer Valencia opnieuw met een blessure uitvallen.

Scheidsrechter Mustapha Ghorbal uit Algerije gunt het Nederlands elftal slechts zes minuten extra tijd, maar ook daarin komen de Nederlanders niet tot grote kansen. Nederland blijft wel samen met Ecuador groepshoofd in poule A.

Stand Groep A

1. Nederland - 4 punten (+2)

2. Ecuador - 4 punten (+2)

3. Senegal - 3 punten (+0)

4. Qatar - 0 punten (-4)

