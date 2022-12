Servië wist vooraf dat het maar een ding te doen stond en dat was winnen van Zwitserland. De Zwitsers wisten daarentegen dat het aan een punt genoeg had, maar zo speelden ze niet. Zwitserland begon stormachtig aan het duel en kwam in de twintigste minuut al 0-1 voor na een mooie goal van Xherdan Shaqiri.

De Serviers lieten echter niet lang het hoofd hangen, in een wedstrijd op het allerhoogste tempo was het Aleksandar Mitrovic die zes minuten na de openingstreffer van Shaqiri Servië op 1-1 zette. De spits van Newcastle United kopte knap raak na een afgemeten voorzet van Dusan Tadic.

In de 35e minuut was het Servische feest helemaal compoleet als Dusan Vlahovic de bal wat gelukkig meekreeg en met links de 2-1 in het net schoof achter reservedoelman Gregor Kobel, die de niet fitte Yann Sommer verving. Bij deze stand was het Servië die het laatste ticket pakte voor de achtste finale.

Aleksandar Mitrovic zorgde voor de Servische gelijkmaker in de eerste helft. Foto: Getty Images

Zwitserland draait het om

Nog voor rust verpeste Zwitserland echter het feestje van de Servische fans. Breel Donald Embolo kon van dichtbij binnentikken na een prachtige Zwiterse aanval die via Silvan Widmer uiteindelijk voor de voeten van de AS Monaca-spits belandde. Met een 2-2 gelijke stand gingen de ploegen rusten in een enerverend WK-duel.

Na rust maakte Zwitserland definitief een eind aan het goede gevoel van Servië. Ruben Vargas hakte de bal fabelachtig op Atalanta-middenvelder Remo Freuler en de ploeggenoot van Teun Koopmeiners en Marten de Roon volleerde beheerst de 2-3 in het Servische doel.

Servie leek gebroken en geloofde na de goal van Freuler niet meer echt in de overwinning. Dat was ook wel te zien in het laatste deel van de wedstrijd. Op een paar verhitte opstootjes na, waar vooral Zwitserland-captain Granit Xhaka vaak bij betrokken was, gebeurde er weinig in de tweede helft en plaatst Zwitserland zich dus voor de achtste finales, waarin ze Portugal treffen.

Remo Freuler schiet de Zwitsers definitief naar de achtste finale. Foto: Getty Images

Aboubakar scoort en krijgt rood

Brazilië was voorafgaand aan het laatste groepsduel al verzekerd van de volgende rond en trad tegen Kameroen aan met het reserveteam. Onder anderen Richarlison, Vinicius Junior, Alisson en Casemiro kregen rust en met Antony in de basis konden de Brazilianen geen potten breken tegen Kameroen.

De wedstrijd kende eigenlijk weinig grote kansen, maar in de blessuretijd kreeg Kameroen toch nog een uitgelezen kans op een WK-overwinning. Vincent Aboubakar kopt knap raak en zet de Kameroeners op een 1-0-voorsprong. De spits trok uit vreugde zijn shirt uit, maar had al een gele kaart en kon met twee keer geel eerder gaan douchen.

Brazilië verliest dus, maar is wel groepswinnaar van poule G. In de achtste finales komen zij daarom Zuid-Korea tegen, die eerder vandaag knap wonnen van Portugal

Eindstand Groep G

1. Brazilië - 6 punten (+2)

2. Zwitserland - 6 punten (+1)

3. Kameroen - 4 punten (+0)

4. Servie - 1 punt (-3)

